A Europa foi atingida por ondas de calor mortais e condições meteorológicas extremas logo em junho, com algumas populações em maior risco do que outras.

PUBLICIDADE

"A crise climática está a apertar o cerco", com o verão de 2024 a ser considerado o mais quente de sempre.

A notícia é do serviço climático europeu Copernicus. O diretor Carlo Buontempo, tal como outros cientistas climáticos, estava indeciso sobre se 2024 seria o ano mais quente de que há registo, porque agosto de 2023 foi muito mais quente do que a média.

Mas este agosto de 2024 igualou o de 2023, tornando Buontempo "bastante seguro" de que este ano acabará por ser o mais quente de que há registo.

"Para que 2024 não se torne o mais quente de que há registo, temos de assistir a um arrefecimento muito significativo da paisagem nos meses que faltam, o que não parece provável nesta fase", afirmou Buontempo.

Quão quente foi o verão de 2024?

O verão meteorológico do norte - junho, julho e agosto - registou uma média de 16,8 graus Celsius, segundo o Copernicus. Este valor é 0,03 graus Celsius mais quente do que o antigo recorde de 2023.

Os registos do Copernicus remontam a 1940, mas os registos americanos, britânicos e japoneses, que começam em meados do século XIX, mostram que a última década foi a mais quente desde que foram feitas medições regulares e provavelmente em cerca de 120 000 anos, segundo alguns cientistas.

Os meses de agosto de 2024 e 2023 foram os mais quentes do mundo, com 16,82 graus Celsius. julho foi a primeira vez em mais de um ano que o mundo não estabeleceu um recorde, um pouco atrás de 2023, mas como junho de 2024 foi muito mais quente do que junho de 2023, este verão como um todo foi o mais quente, disse o Diretor do Copernicus, Carlo Buontempo.

"O que estes números sóbrios indicam é como a crise climática está a apertar o cerco", disse Stefan Rahmstorf, um cientista climático do Instituto de Investigação Climática de Potsdam, que não participou na investigação.

Porque é que a Terra está a aquecer?

Embora uma parte do calor recorde do ano passado tenha sido provocada por um El Nino - um aquecimento natural temporário de partes do Pacífico central que altera o clima em todo o mundo - esse efeito desapareceu e mostra que o principal fator é a mudança climática a longo prazo provocada pelo homem devido à queima de carvão, petróleo e gás natural, disse Buontempo.

"Não é de surpreender que vejamos isto, esta onda de calor, que vejamos estes extremos de temperatura", disse Buontempo. "Estamos fadados a ver mais."

Será 2024 o ano mais quente de sempre?

Com uma previsão de La Nina - um arrefecimento natural temporário de partes do Pacífico central - os últimos quatro meses do ano poderão deixar de ser recordistas como a maior parte do último ano e meio. Mas não é provável que arrefeça o suficiente para impedir que 2024 bata o recorde anual, disse Buontempo.

Não se trata apenas de números num livro de recordes, mas de condições meteorológicas que prejudicam as pessoas, afirmam os cientistas do clima.

"Tudo isto se traduz em mais miséria em todo o mundo, à medida que locais como Phoenix começam a sentir-se como um churrasco fechado em alta durante períodos cada vez mais longos do ano", disse o reitor da Universidade de Michigan e cientista climático Jonathan Overpeck. Este ano, a cidade do Arizona registou mais de 100 dias com temperaturas de 100 graus Fahrenheit (37,8 graus Celsius). "Com ondas de calor mais longas e mais severas vêm secas mais severas em alguns lugares e chuvas mais intensas e inundações noutros. As alterações climáticas estão a tornar-se demasiado óbvias e demasiado dispendiosas para serem ignoradas."

Verão de calor extremo na Europa

Poucos lugares na Europa escaparam às ondas de calor e ao clima extremo deste verão, e até os atletas olímpicos não conseguiram escapar ao calor.

As vagas de calor atingiram a Grécia, a Turquia e Chipre logo em junho, tendo cinco turistas morrido no espaço de algumas semanas.

PUBLICIDADE

Poucas semanas depois, quatro pessoas morreram em Itália quando as temperaturas atingiram os 38 graus Celsius. As vagas de calor são discriminatórias, sendo as mulheres mais velhas as que correm maior risco de morte.

Em agosto, a França registou o fim de semana mais quente do ano. Após uma vaga de calor mortal em 2003, a França é um dos países europeus mais bem preparados, com sistemas de alerta para manter os cidadãos em segurança.