2023 foi o ano mais quente de que há registo, segundo a OMM.

Os indicadores das alterações climáticas atingiram níveis recorde. Estas são as conclusões do relatório da Organização Meteorológica Mundial sobre o estado do clima global, divulgado esta terça-feira.

As conclusões do relatório anual da Organização Meteorológica Mundial não podiam ser mais pessimistas. Foram batidos recordes no que diz respeito ao calor dos oceanos, à subida do nível do mar, à perda de gelo marinho na Antártida e ao recuo dos glaciares.

O relatório sublinha que as condições meteorológicas extremas prejudicam o desenvolvimento socioeconómico e que a transição para as energias renováveis oferece alguma esperança. Conclui também que o custo da inação climática é superior ao custo da ação climática.

Milhões de pessoas afetadas em todo o mundo

Ondas de calor, inundações, secas e incêndios florestais perturbaram a vida quotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo e causaram milhares de milhões de euros de prejuízos económicos.

O relatório da OMM confirma que 2023 foi o ano mais quente de que há registo, com uma temperatura média próxima da superfície de 1,45 graus Celsius (com uma margem de incerteza de ±0,12 °C) em comparação com o período de referência pré-industrial. Este é o período de dez anos mais quente de que há registo.

"Nunca estivemos tão perto, mesmo que temporariamente, do limite inferior de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris sobre as alterações climáticas", disse Celeste Saulo, secretária-geral da OMM. "A comunidade da OMM está a fazer soar o alarme para todo o mundo".

"As alterações climáticas não são apenas uma questão de temperaturas. O que vimos em 2023, incluindo o aquecimento sem precedentes dos oceanos e o recuo dos glaciares na Antártida, é particularmente preocupante", acrescentou.

O recuo dos glaciares na Antártida, é particularmente preocupante Celeste Saulo Secretária-geral da OMM

De acordo com os dados preliminares, todos os glaciares de referência sofreram a perda de gelo mais significativa de que há registo (desde 1950), devido ao degelo extremo na parte ocidental da América do Norte e da Europa.

A extensão do gelo marinho antártico foi de longe a mais baixa jamais registada, com a extensão máxima no final do inverno 1 milhão de quilómetros quadrados abaixo do ano recorde anterior, o que equivale à dimensão da França e da Alemanha juntas.

Em 2023, o nível médio global do mar atingiu um máximo histórico registado por satélites (desde 1993), refletindo o aquecimento contínuo dos oceanos (expansão térmica) e a fusão dos glaciares e das calotes polares.

A taxa de subida média global do nível do mar nos últimos dez anos (2014-2023) é mais do dobro da registada na primeira década do século XX.

Gases com efeito de estufa na atmosfera: aumento da temperatura a longo prazo

O aumento a longo prazo da temperatura global deve-se ao aumento das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera. A transição das condições de La Niña para El Niño em meados de 2023 também contribuiu para o rápido aumento da temperatura no ano passado.

As concentrações observadas dos três principais gases com efeito de estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, atingiram níveis recorde em 2022. Os dados em tempo real de locais específicos mostram um aumento em 2023.

Os níveis de CO2 são 50% mais elevados do que na era pré-industrial e retêm o calor na atmosfera. Os longos períodos de eliminação do CO2 indicam que as temperaturas continuarão a aumentar durante muitos anos.

Insegurança alimentar duplicou

O número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda a nível mundial mais do que duplicou, passando de 149 milhões de pessoas antes da pandemia de COVID-19 para 333 milhões de pessoas em 2023 em 78 países abrangidos pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.

De acordo com o relatório, os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos podem não ser a causa principal, mas são factores agravantes. De facto, os riscos climáticos causaram deslocações em 2023, demonstrando como os choques climáticos minam a resiliência e criam novos riscos entre as populações mais vulneráveis.