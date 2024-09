Porque é que Trump acusou os imigrantes de comerem animais de estimação?

De Mike Catalini, Julie Carr Smyth and Bruce Shipkowski com AP

"Não há relatos credíveis de ferimentos em animais de estimação", dizem as autoridades.

Na terça-feira, o antigo Presidente Donald Trump amplificou os falsos rumores de que os imigrantes haitianos no Ohio estariam a raptar e a comer animais de estimação. Durante um debate televisivo com a vice-presidente Kamala Harris, Trump repetiu o tipo de retórica inflamatória e anti-imigração que tem promovido ao longo das suas campanhas.

Não há provas de que os imigrantes haitianos de uma comunidade do Ohio estejam a fazer isso, dizem as autoridades. Mas durante o debate, Trump mencionou especificamente Springfield, Ohio, a cidade que está no centro das alegações, dizendo que os imigrantes estavam a tomar conta da cidade.

"Estão a comer os cães. Estão a comer os gatos. Estão a comer os animais de estimação das pessoas que lá vivem", disse.

Harris chamou Trump de "extremo" e riu-se após o seu comentário. Os moderadores do debate salientaram que as autoridades municipais afirmaram que as alegações não são verdadeiras.

Não há relatos credíveis sobre as alegações

Os comentários de Trump ecoaram as afirmações feitas pela sua campanha, incluindo o seu companheiro de candidatura, o Senador do Ohio JD Vance, e outros republicanos.

As alegações chamaram a atenção esta semana, quando Vance publicou nas redes sociais que o seu gabinete tinha "recebido muitos pedidos de informação" sobre o rapto de animais de estimação por imigrantes haitianos. Vance reconheceu na terça-feira que era possível que "todos estes rumores se revelassem falsos".

As autoridades afirmaram que não há relatos credíveis ou detalhados sobre as alegações, mesmo quando Trump e os seus aliados as utilizam para ampliar os estereótipos racistas sobre os imigrantes negros e castanhos.

Enquanto presidente, Trump questionou a razão pela qual os EUA aceitariam pessoas de países "de merda" como o Haiti e alguns em África. A sua campanha para 2024 tem-se centrado fortemente na imigração ilegal, referindo frequentemente nos seus discursos crimes cometidos por imigrantes. Argumenta que os imigrantes são responsáveis pelo aumento da criminalidade e da toxicodependência nos Estados Unidos e que retiram recursos aos cidadãos americanos.

Eis um olhar mais atento sobre a forma como as falsas alegações se espalharam.

Como é que começaram as alegações sobre comer animais de estimação?

Em 6 de setembro, surgiu uma publicação no X que partilhava o que parecia ser uma captura de ecrã de uma publicação nas redes sociais aparentemente fora de Springfield. O post falava sobre o facto de a "amiga da filha do vizinho" da pessoa ter visto um gato pendurado numa árvore para ser esquartejado e comido, alegando, sem provas, que viviam haitianos na casa.

A foto que acompanhava o post mostrava um homem negro carregando o que parecia ser um ganso do Canadá pelos pés. Esse post continuou a ser partilhado nas redes sociais.

Na segunda-feira, Vance postou no X: "Os relatórios agora mostram que as pessoas tiveram seus animais de estimação sequestrados e comidos por pessoas que não deveriam estar neste país. Onde está o nosso czar das fronteiras?"

No dia seguinte, Vance voltou a publicar no X sobre Springfield, dizendo que o seu gabinete tinha recebido pedidos de informação de residentes que diziam que "os animais de estimação dos seus vizinhos ou a vida selvagem local tinham sido raptados por imigrantes haitianos". É possível, é claro, que todos esses rumores se revelem falsos".

Outros republicanos partilharam mensagens semelhantes. Entre eles estava o senador do Texas Ted Cruz, que postou uma foto de gatinhos com uma legenda que dizia para votar em Trump "Para que os imigrantes haitianos não nos comam".

Horas antes do debate de Trump com Harris, ele postou duas fotos relacionadas em seu site de mídia social. Um post do Truth Social era uma foto de Trump cercado por gatos e gansos. Outra mostrava gatos armados usando chapéus MAGA.

O que dizem as autoridades do Ohio?

O gabinete do diretor da cidade de Springfield, Bryan Heck, emitiu um comunicado a desmentir os rumores.

"Em resposta aos recentes rumores que alegam atividades criminosas por parte da população imigrante na nossa cidade, gostaríamos de esclarecer que não houve relatos credíveis ou alegações específicas de animais de estimação que tenham sido prejudicados, feridos ou abusados por indivíduos da comunidade imigrante", afirmou o gabinete de Heck numa declaração enviada por e-mail.

Na segunda-feira, a polícia de Springfield disse ao Springfield News-Sun que não tinha recebido nenhuma queixa de animais de estimação roubados ou comidos.

O governador republicano de Ohio, Mike DeWine, deu uma conferência de imprensa na terça-feira para abordar o afluxo de imigrantes haitianos a Springfield. Afirmou que irá enviar tropas estatais para Springfield para ajudar as forças policiais locais a resolver os problemas de trânsito e que está a afetar 2,5 milhões de dólares (2,3 milhões de euros) ao longo de dois anos para prestar mais cuidados de saúde primários às famílias imigrantes.

DeWine recusou-se a abordar as alegações, remetendo os comentários para os funcionários locais. Mas falou repetidamente em apoio ao povo do Haiti, onde a sua família gere há muito uma instituição de caridade.

O que é que sabemos sobre um outro caso ocorrido a 281 km de distância?

No mês passado, em Canton, no Ohio, um incidente totalmente alheio ao caso foi rápida e erradamente incluído na discussão.

A 26 de agosto, a polícia de Canton acusou uma mulher de 27 anos de crueldade contra os animais e conduta desordeira, depois de ela ter "torturado, matado e comido um gato numa área residencial, à frente de várias pessoas", segundo um relatório da polícia.

Mas Allexis Ferrell não é haitiana. Nasceu em Ohio e formou-se na McKinley High School de Canton em 2015, de acordo com registos públicos e notícias de jornais. Os registos do tribunal mostram que ela tem estado dentro e fora de problemas com a lei desde pelo menos 2017. Os vários advogados que a representaram não responderam às mensagens que procuravam comentar.

Está detida na cadeia do condado de Stark enquanto aguarda uma audiência de competência no próximo mês, de acordo com o gabinete do procurador.

O que dizem os defensores dos imigrantes haitianos?

Os posts criam uma narrativa falsa e podem ser perigosos para os haitianos nos Estados Unidos, de acordo com Guerline Jozef, fundadora e diretora executiva da Haitian Bridge Alliance, um grupo que apoia e defende os imigrantes de ascendência africana.

"Estamos sempre a ser alvo de todo o tipo de narrativas e tratamentos bárbaros e desumanos, especificamente quando se trata de imigração", disse Jozef numa entrevista telefónica.

Os seus comentários fizeram eco do porta-voz da segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

"Haverá pessoas que acreditarão nisso, por mais ridículo e estúpido que seja", disse Kirby. "E podem agir com base nesse tipo de informação e agir de uma forma que pode ferir alguém. Portanto, isso precisa parar."

Qual é o contexto mais amplo dos haitianos em Ohio e nos Estados Unidos?

Springfield, uma cidade com cerca de 60.000 habitantes, viu a sua população haitiana crescer nos últimos anos. É impossível dar um número exato, de acordo com a cidade, mas estima-se que todo o condado de Springfield tenha uma população total de imigrantes de 15.000.

A cidade também diz que os imigrantes haitianos estão no país legalmente ao abrigo de um programa federal que lhes permite permanecer no país temporariamente.

No mês passado, a administração Biden concedeu elegibilidade para o estatuto legal temporário a cerca de 300.000 haitianos que já se encontravam nos Estados Unidos, porque as condições no Haiti são consideradas inseguras para o seu regresso. O governo haitiano alargou o estado de emergência a todo o país devido à violência endémica dos gangs.

Outra questão que surgiu e que foi levantada por Trump num e-mail na segunda-feira foi a morte, em agosto de 2023, de um rapaz de 11 anos, depois de um veículo conduzido por um imigrante do Haiti ter atingido o autocarro escolar do rapaz. Depois disso, os residentes que exigiam respostas sobre a comunidade imigrante manifestaram-se nas reuniões do conselho municipal.