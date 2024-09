Reduzir exposição à poluição atmosférica pode reduzir riscos de Parkinson

A exposição à poluição atmosférica pode aumentar o risco de doença de Parkinson, bem como certos sintomas.

Um novo estudo sugere que uma maior exposição à poluição atmosférica ao longo dos anos pode aumentar o risco de as pessoas desenvolverem a doença de Parkinson mais tarde.

Durante anos, os investigadores têm vindo a explorar as potenciais ligações entre a poluição atmosférica e a doença degenerativa incurável, em que as células nervosas se deterioram na parte do cérebro que controla o movimento, provocando um discurso arrastado, tremores e rigidez.

Os cientistas acreditam que a doença de Parkinson é causada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais.

Um dos potenciais culpados é o PM2.5 - partículas finas que podem percorrer grandes distâncias - porque pode atravessar a barreira hemato-encefálica, causando inflamação e stress oxidativo e levando as células imunitárias do cérebro a ativarem-se para destruírem os agentes patogénicos.

Estes factores poderiam permitir o desenvolvimento e a progressão da doença de Parkinson, segundo investigadores do Barrow Neurological Institute e da Mayo Clinic, nos Estados Unidos.

O seu novo estudo, publicado na revistaJAMA Network Open, sugere que a quantidade de poluição atmosférica que uma pessoa sofre ao longo do tempo é também uma peça importante do puzzle - e que a redução da exposição poderia diminuir os riscos de Parkinson e alterar a forma como a doença se desenvolve.

Reduzir a poluição atmosférica pode "não só [prevenir] o desenvolvimento da doença de Parkinson, mas também [melhorar] a qualidade de vida dos pacientes que [já a têm]", disse à Euronews Health Rodolfo Savica, autor do estudo e neurologista da Mayo Clinic.

O estudo incluiu quase 5.200 pessoas, incluindo cerca de 350 com Parkinson, e acompanhou os seus níveis de exposição à poluição de 1998 a 2019.

Os investigadores descobriram que as pessoas tinham maior probabilidade de ter Parkinson se tivessem níveis mais elevados de exposição a PM2,5 e dióxido de nitrogénio - que provém principalmente de carros, centrais elétricas ou outras emissões de combustível - nos 10 anos anteriores ao diagnóstico.

Nas áreas metropolitanas, as pessoas que viviam em bairros com os níveis mais elevados de poluição atmosférica tinham 23% mais probabilidades de desenvolver Parkinson, em comparação com as pessoas que viviam em áreas com os níveis mais baixos, disse Savica.

Entretanto, os doentes de Parkinson com níveis mais elevados de exposição a PM2.5 tinham mais probabilidades de desenvolver discinesia - espasmos musculares na face, braços, pernas ou tronco - e de apresentar rigidez acinética - a rigidez e os tremores caraterísticos da doença - em comparação com os que foram expostos a níveis de poluição mais baixos ao longo dos anos.

"Embora não possamos tirar conclusões causais, as implicações são tais que a mudança de bairros com elevados níveis de PM2,5 pode reduzir o risco de alguém desenvolver a doença de Parkinson e as complicações da doença de Parkinson", afirmou Savica.

Doença de Parkinson em crescimento

É de salientar que uma maior exposição a PM2,5 não está associada a uma maior probabilidade de morte dos doentes de Parkinson, embora os investigadores tenham afirmado que as pessoas que participaram no estudo podem ter tido melhor acesso a cuidados médicos do que a média dos doentes.

Um estudo anterior que abrangeu seis países europeus concluiu que a exposição a longo prazo às PM2,5, mesmo a níveis muito inferiores aos limites de poluição atmosférica da União Europeia, pode contribuir para a morte de doentes de Parkinson.

A doença de Parkinson afeta cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, e o número está a aumentar nos países com populações envelhecidas.

Na UE, havia 344 pacientes de Parkinson por 100.000 pessoas em 2021, contra 224 em 2000, de acordo com estimativas de carga global da doença.

Relativamente ao último relatório, os autores afirmaram que o enfoque geográfico do estudo, a falta de diversidade de doentes e outras variáveis desconhecidas, como o facto de as pessoas passarem mais tempo fora de casa do que o esperado, poderiam ter distorcido os resultados.

Savica disse que os próximos passos desta investigação são explorar a forma como outros tipos de poluição atmosférica podem afetar os riscos de Parkinson e compreender melhor a ligação entre fatores genéticos e ambientais.