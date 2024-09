Muitos médicos e profissionais de saúde são assediados sexualmente por pacientes, mas muitas vezes não denunciam os incidentes nem sabem como se proteger.

A agressão no local de trabalho é um problema bem conhecido no setor dos cuidados de saúde, com médicos, enfermeiros e outro pessoal médico a enfrentarem frequentemente violência e abuso verbal por parte dos seus doentes.

Mas há uma forma específica de abuso que muitas vezes passa despercebida: quantos profissionais de saúde são sujeitos a assédio sexual, que pode ir desde comentários isolados nos corredores de um hospital até repetidas altercações com um doente na sala de exames?

Se considerarmos apenas os médicos, essa percentagem pode atingir os 45%, de acordo com um importante estudo publicado recentemente no Internal Medicine Journal.

A análise de estudos de sete países - Reino Unido, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Israel, Alemanha e Malásia - é o primeiro estudo em grande escala sobre a questão e inclui um conjunto de 18 800 médicos de várias especialidades.

Revela que, mesmo quando se multiplicam os apelos públicos para reduzir a violência contra os trabalhadores do setor da saúde, o assédio sexual continua a ser um problema generalizado na medicina, com poucos recursos.

O assédio sexual "é um risco único para a saúde ocupacional e a razão para isso é que as pessoas têm contacto íntimo com os pacientes porque precisam de os examinar fisicamente", disse Caroline Kamau-Mitchell, autora principal do estudo e investigadora em saúde ocupacional na Birkbeck, Universidade de Londres, à Euronews Health.

"Esta confusão, por parte de alguns pacientes, com o ambiente íntimo, onde talvez tenham de se despir ou discutir informações muito íntimas sobre si próprios, significa, infelizmente, que os profissionais de saúde estão mais em risco" do que as pessoas de outras profissões, acrescenta.

Os números mais recentes estão muito acima da estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2019, segundo a qual 12,4% de todos os profissionais de saúde foram vítimas de assédio sexual.

Kamau-Mitchell diz que isso se deve ao facto de alguns tipos de profissionais de saúde terem mais contacto com os pacientes do que outros, o que pode tornar enganosa a combinação de grupos, e porque a sua análise é mais atualizada, captando um aumento acentuado do assédio nos últimos anos.

Que profissionais de saúde estão em risco?

"Os médicos que trabalham nas urgências ou nas unidades psiquiátricas parecem estar em maior risco de abuso, porque estão em ambientes de grande stress e podem ter doentes que não sabem o que estão a fazer", diz Kamau-Mitchell.

Mas os médicos de clínica geral também estão sujeitos a assédio porque veem os mesmos doentes repetidamente ao longo do tempo, muitas vezes com menos pessoas à volta, em comparação com um hospital ou um serviço de urgência, de acordo com Tiago Villanueva, presidente da União Europeia de Médicos de Clínica Geral e Familiar (UEMO).

"Desenvolvemos relações de continuidade com os nossos pacientes", diz Villanueva, que não esteve envolvido no estudo, à Euronews Health: "Alguns doentes podem abusar dessa confiança".

Hospital na Chéquia AP Photo/Petr David Josek

De acordo com a análise, existe também uma divisão entre géneros: 52% das mulheres foram vítimas de assédio sexual, em comparação com 34% dos homens.

"Do doente do sexo masculino para a médica, é, cito, sexismo tradicional, ou ser contra a ideia de uma médica", diz Kamau-Mitchell. "Mas da paciente do sexo feminino para o médico do sexo masculino, é um tipo diferente de sexismo, é pensar que de alguma forma os homens devem tolerar este tipo de comportamento, o que é ridículo".

Embora a maioria dos países não comunique estatísticas oficiais sobre o assédio sexual de profissionais de saúde, alguns dos dados mais abrangentes vêm do Reino Unido. Numa pesquisa de 2021 de cerca de 1800 médicos do Reino Unido, 31,8% disseram ter recebido comentários indesejados relacionados com o género que causaram "constrangimento, angústia ou ofensa" nos últimos dois anos.

Entretanto, entre 2017 e 2022, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico relataram quase 21.000 casos de violação, agressão sexual, assédio, perseguição e comentários abusivos por parte de pacientes, embora poucas unidades tivessem processos em vigor para combater estes problemas, de acordo com uma investigação publicada no ano passado.

Estes números sublinham que o assédio sexual é apenas a ponta do icebergue quando se trata de agressões por parte de doentes. Mostram também que os médicos não são os únicos profissionais de saúde em risco - enfermeiros, estagiários e outros funcionários enfrentam atenção indesejada e ameaças.

Por exemplo, Umut Can Öztürk, estudante de medicina na Turquia e dirigente da Associação Europeia de Estudantes de Medicina (EMSA), disse à Euronews Health que as suas colegas tentam vestir-se de forma conservadora para evitar que os doentes as olhem de soslaio.

Paul de Raeve, enfermeiro de longa data e secretário-geral da Federação Europeia das Associações de Enfermagem, disse que normalmente tenta chamar outra pessoa para a sala se sentir que os doentes estão a fazer comentários sugestivos.

Segundo ele, as agressões contra enfermeiros - incluindo assédio sexual, ataques físicos e verbais - só aumentaram nos últimos anos, com um efeito profundo na satisfação dos profissionais de saúde no trabalho.

"A COVID-19 agravou esta situação", disse Raeve à Euronews Health. Vamos perder os nossos enfermeiros, porque eles disseram 'basta'".

Manifestação de profissionais de saúde em Atenas AP Photo/Thanassis Stavrakis

A questão também continua a ser fortemente estigmatizada e muitos profissionais de saúde não denunciam estes incidentes porque não acreditam que algo seja feito para remediar a situação, afirmaram Raeve, Villanueva e Kamau-Mitchell.

"Se somos médicos ocupados e estamos sujeitos a isto, e estamos sob uma pressão tal que nem sequer temos tempo para o denunciar ou para pensar muito sobre o assunto, limitamo-nos a seguir em frente", diz Villanueva. "Mas isso acaba por afetar a nossa saúde mental e torna-nos mais propensos a coisas como a ansiedade ou a depressão", acrescenta.

O que é que se pode fazer?

Embora alguns países, como a Espanha e a Chéquia, disponham de registos nacionais para monitorizar a violência contra os profissionais de saúde, o assédio sexual cai frequentemente numa zona cinzenta.

"Não há um dia em que não haja um doente a gritar ou a berrar ou, por vezes, a bater nos profissionais de saúde", afirmou Villanueva. "Mas o assédio sexual é algo muito mais subtil".

Os grupos de médicos de toda a Europa estão a pressionar no sentido de uma contabilização mais abrangente destes incidentes. Tencionam distribuir um questionário normalizado entre médicos, estudantes de medicina e outros profissionais de saúde, com perguntas sobre abusos físicos e verbais, incluindo o assédio sexual.

Independentemente dos dados, Villanueva disse que os sistemas de saúde deveriam facilitar a expulsão de pessoas da lista de pacientes de um médico, para que não tenham que ver novamente alguém que os assediou.

Kamau-Mitchell quer que os hospitais instalem alarmes de pânico que permitam ao pessoal pedir ajuda rapidamente e que os médicos possam usar câmaras que gravem as interações com os pacientes - uma opção que as equipas de ambulâncias do Reino Unido já têm - embora reconheça que a privacidade dos pacientes e o armazenamento de dados seriam desafios.

Os estudantes de medicina disseram à Euronews Health que a formação sobre como lidar com o assédio sexual, incluindo onde o denunciar, não está atualmente incluída nos currículos escolares. Gostariam que fosse dada mais prioridade a esta questão, mas afirmam que os seus próprios professores precisam de receber formação.

"Apesar de nos ser dito como reconhecer casos de assédio ou violência, não nos é dito especificamente como atuar quando somos vítimas de violência enquanto médicos em hospitais ou clínicas", diz Duygu İleri, estudante de medicina na Turquia e responsável pela ética e direitos humanos da EMSA, à Euronews Health.

Em última análise, os especialistas afirmam que será provavelmente necessária uma combinação de mudanças a nível do governo, do sistema de saúde e da sociedade para proteger os médicos e outro pessoal médico contra o assédio sexual e outras formas de agressão.

Os médicos "sabem que estes problemas existem", diz Kamau-Mitchell, mas "infelizmente, não têm o poder de mudar este tipo de coisas". "Temos de compreender que não podemos deixar que as pessoas resolvam os seus problemas sozinhas, porque, infelizmente, acabam por ficar muito sobrecarregadas psicologicamente e isso não é bom para nós, enquanto sociedade", conclui.