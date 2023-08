Lizzo acusada de assédio sexual

De Euronews com AP

A cantora norte-americana está a ser processada por três antigas bailarinas.

O processo civil apresentado na terça-feira no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles alega que Lizzo pressionou uma das bailarinas a envolver-se com artistas nus num clube em Amesterdão e envergonhou outra bailarina pelo seu aumento de peso antes de a despedir.

As queixosas Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez fazem numerosas acusações, incluindo assédio sexual, religioso e racial, discriminação por deficiência, agressão e falsa prisão.

A queixa pede uma indemnização não especificada e nomeia Melissa Viviane Jefferson, conhecida profissionalmente como Lizzo, a sua empresa de produção Big Grrrl Big Touring, Inc., e Shirlene Quigley, chefe da equipa de dança da artista.

Lizzo ainda não comentou publicamente a ação judicial.