Pessoas com ansiedade têm o dobro da probabilidade de desenvolver Parkinson

De Gabriela Galvin

Uma nova investigação mostra que os adultos que desenvolvem ansiedade, pela primeira vez, mais tarde na vida, têm mais probabilidades de vir a desenvolver a doença neurodegenerativa.

As pessoas com ansiedade têm o dobro do risco de desenvolver a doença de Parkinson em comparação com os seus pares não ansiosos, de acordo com um novo estudo de grande dimensão realizado no Reino Unido.

Os investigadores da University College London (UCL) utilizaram dados de quase 988 000 pacientes com 50 anos ou mais, entre 2008 e 2018, para identificar de que forma a ansiedade afeta o risco de Parkinson, tendo em conta outros fatores conhecidos, como a idade, o sexo, o isolamento social, a doença mental grave, a demência, o traumatismo craniano e o estilo de vida.

Os investigadores descobriram que os doentes a quem foi diagnosticada ansiedade pela primeira vez quando eram adultos mais velhos tinham duas vezes mais probabilidades de vir a desenvolver Parkinson, o que sugere que pode ser um sinal de alerta precoce da doença neurodegenerativa.

Este facto é significativo porque os médicos nem sempre têm em conta o historial de ansiedade de um doente quando o avaliam para a doença de Parkinson. Os critérios de diagnóstico da doença de Parkinson no Reino Unido, por exemplo, centram-se nos problemas motores.

"Infelizmente, não se trata de uma linha rígida e rápida, mas é por isso que esta investigação é muito boa, porque dá mais justificação para que a ansiedade seja uma questão inicial", disse Amelia Hursey, diretora de investigação da Parkinson's Europe, à Euronews Health.

Entre os doentes com ansiedade incluídos no estudo, um conjunto de sintomas também foi associado a um maior risco de Parkinson. Estes incluíam depressão, problemas de sono, fadiga, deficiência cognitiva, tensão arterial baixa, obstipação e problemas motores como tremores, rigidez e problemas de equilíbrio - mas não dores nos ombros, tonturas, disfunção erétil ou urinária.

Foi necessária uma média de 4,9 anos após o médico ter notado pela primeira vez a ansiedade de um doente para que este fosse diagnosticado com Parkinson.

Os resultados, publicados no British Journal of General Practice, poderão ajudar os médicos a identificar os doentes com maior risco de Parkinson, acelerando potencialmente o diagnóstico e melhorando o tratamento nas fases iniciais.

Hursey afirmou que, para os investigadores, os diagnósticos mais precoces podem oferecer pistas sobre a raiz do problema, uma vez que não há cura para a doença de Parkinson.

A doença de Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns, afectando cerca de 11,8 milhões de pessoas em todo o mundo . Os diagnósticos são mais comuns em pessoas mais velhas, homens e pessoas com um estatuto socioeconómico mais elevado, e a prevalência aumentou nos últimos 25 anos.

De acordo com a Parkinson's Foundation, a ansiedade é um sintoma comum da doença de Parkinson que resulta de alterações na química do cérebro e não apenas de uma reação ao diagnóstico. Outros estudos demonstraram que a ansiedade pode limitar a qualidade de vida dos doentes de Parkinson e aumentar o fardo dos seus prestadores de cuidados.

Mesmo assim, os investigadores da UCL afirmaram que não se sabe o suficiente sobre a forma como a ansiedade recentemente desenvolvida - e a gravidade da ansiedade das pessoas - pode afetar o seu risco de Parkinson à medida que envelhecem.

As pessoas com ansiedade não devem preocupar-se com o desenvolvimento de Parkinson, advertiu Hursey. Pelo contrário, os resultados indicam que a ansiedade se enquadra no "conjunto completo de sintomas" decorrentes da doença.

"Cada pequena informação sobre a experiência vivida por pessoas com Parkinson, ou por pessoas que possam estar em risco elevado de Parkinson, é crucial para darmos um passo em frente na compreensão dos mecanismos subjacentes", afirmou Hursey.