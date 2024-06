A esquerda espera que a coligação, Nova Frente Popular, impeça a extrema-direita de ganhar as eleições, mas com o partido de Macron a chamar-lhe "extrema", pode ser mais difícil mobilizar os eleitores

Quando o presidente francês Emmanuel Macron convocou eleições legislativas antecipadas no início de junho, um ativista que trabalha para levar alimentos de qualidade aos bairros pobres decidiu candidatar-se.

Boris Tavernier vive em Lyon há mais de 20 anos e afirma que a questão da segurança alimentar está relacionada com múltiplos temas, como a agricultura, a saúde e o ambiente. No entanto, sentiu que faltava um representante para esta questão no parlamento.

"Disse a mim próprio que seriam três anos difíceis (até às próximas eleições), mas não me imaginava sem fazer nada e sentado", disse à Euronews.

Tavernier é agora candidato pela Nova Frente Popular (NFP), uma coligação de partidos de esquerda que segue a aliança da Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes), que ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de 2022.

De acordo com as sondagens, desta vez, a amálgama de partidos de esquerda poderá ficar em segundo lugar, à frente do Rassemblement National (RN), com os centristas de Macron a terminarem em terceiro lugar.

A NFP contém vários partidos moderados e mais à esquerda que há muito discordam das políticas de Macron, que, segundo estes partidos, agravam ainda mais as desigualdades.

Estas forças políticas pretendem revogar a controversa revisão da reforma, aumentar o salário mínimo para 1.600 euros por mês e reforçar o apoio ao clima.

O programa, dizem os seus ativistas, é mais moderado do que o da última coligação.

Candidatos da Nova Frente Popular em Lyon, num comício para galvanizar os eleitores de esquerda. Boris Tavernier à direita. Euronews

"Não participaria sem uma união (de esquerda), isso é claro, e não participaria sem certas coisas apresentadas no programa, que também eram linhas vermelhas para mim", disse Tavernier.

"Esta questão muito importante da luta contra o racismo, o antissemitismo e todas as formas de discriminação em particular", acrescentou.

Mas, por vezes, a coligação tem tido dificuldade em aparecer como uma unidade.

Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial de 2022, mas que tem sido alvo de muitas críticas devido à sua posição sobre o conflito em Israel e Gaza e ao facto de minimizar a ameaça do antissemitismo em França, também não participou nestes debates.

Mélenchon afirmou, em dezembro, que a coligação de partidos de esquerda já não existe e o seu nome surge frequentemente entre os eleitores que afirmam querer impedi-lo de estar no governo ou aqueles que dizem que a esquerda estaria melhor sem ele.

O fundador da France Insoumise (França Insubmissa) disse que a sua exclusão poderia influenciar os eleitores que apoiam o seu movimento, enquanto outros partidos de esquerda da coligação concordaram que ele não seria primeiro-ministro se o NFP ganhasse as eleições legislativas.

Macron afirmou que o seu partido representa uma terceira via entre dois extremos, a esquerda e a direita.

Mas os membros da coligação de esquerda rejeitam veementemente ser um outro extremo, com Marine Tondelier, a líder do Partido Verde, a dizer na rádio francesa que o partido do presidente "perdeu todas as referências históricas".

"Macron fez tudo para suavizar a extrema-direita e depois somos nós os maus", acrescentou Tavernier. "Acho isso uma loucura".

Inspirado no movimento socialista de 1936

A Nova Frente Popular (NFP) remete para um movimento quase centenário de partidos de esquerda, que na altura era liderado pelo Partido Socialista.

Paul Bacot, professor emérito de ciência política no Instituto de Estudos Políticos de Lyon (Sciences Po Lyon), afirma que há grandes diferenças entre o movimento histórico e a esquerda atual.

"A primeira diferença é que a Frente Popular de 1936 era uma realidade política ligada à dinâmica do movimento social e às grandes greves nas fábricas. Pressionava uma classe operária numerosa e mobilizada", afirma Bacot.

Essa classe trabalhadora está agora "a votar esmagadoramente no Rassemblement National", disse Bacot. "E os movimentos sociais, houve um contra a reforma da previdência, mas os protestos dos Coletes Amarelos simbolizaram mais as políticas do Rassemblement National do que da esquerda".

Os socialistas viram o seu apoio cair significativamente nas eleições presidenciais de 2017 e 2022, mas os analistas políticos dizem que pode haver condições para o tradicional partido de esquerda conquistar um novo espaço para si mesmo, dado o seu desempenho nas recentes eleições europeias.

Mas a dissolução do parlamento logo a seguir fez com que os socialistas não conseguissem colher os frutos, diz Bacot.

Para já, a esquerda está concentrada em bloquear a extrema-direita. Grégory Doucet, presidênte da câmara Lyon, ecologista, disse que a dissolução do parlamento por Macron colocou o país em perigo e que a NFP quer governar como um coletivo.

"Quando governamos, governamos com todos aqueles com quem partilhamos valores fundamentais", disse Doucet à Euronews.

"Podemos discordar deste ou daquele ponto, mas como é que se quer representar a diversidade de um país querendo governar sozinho?

"É isto que Emmanuel Macron tem estado a fazer desde 2017. Não é isto que nós queremos".