Eleições francesas podem levar a mais cortes na taxa de juro, prevê Bank of America

De Piero Cingari

O BCE pode acelerar o seu ciclo de redução das taxas de juro se a evolução da situação em França tornar as condições financeiras mais restritivas, segundo o Bank of America.

O Bank of America prevê que o Banco Central Europeu (BCE) possa acelerar os cortes nas taxas de juro se as eleições francesas conduzirem a um aumento dos riscos de mercado.

"O principal risco é os desenvolvimentos em França acabarem por conduzir a um aperto persistente das condições financeiras e a um choque de incerteza sustentado", escreveu o economista do Bank of America Ruben Segura-Cayuela numa nota recente.

O Bank of America alerta para o facto de que choques maiores decorrentes das eleições francesas poderão conduzir a um crescimento mais fraco da zona euro, a uma deflação mais rápida e a um ciclo mais acelerado de redução das taxas do BCE.

Perspetivas do Bank of America para a zona euro

De acordo com o Bank of America, embora a economia global da zona euro se tenha comportado em grande medida como previsto, foram evidentes as variações entre os Estados-membros.

O banco de investimento reviu ligeiramente em alta as previsões de crescimento da zona euro para 2024, de 0,5% para 0,6%. No entanto, este valor global esconde uma revisão em baixa para a Alemanha, contrabalançada por um crescimento mais forte do que o previsto em Itália e Espanha. Já o crescimento da zona euro para 2025 foi revisto em baixa de 1,2% para 1,1%.

"O quadro de crescimento subjacente continua a ser de um crescimento fraco, mas a melhorar lentamente", afirmou Ruben Segura-Cayuela.

Olhando para o futuro, os temas-chave para o bloco permanecem inalterados: a recuperação do rendimento real deverá apoiar as despesas de consumo, mas grande parte das surpresas positivas que se avizinham decorrerão provavelmente das melhorias económicas globais.

Segura-Cayuela observa que a economia dos EUA tem tido um desempenho consistentemente superior ao da zona euro em termos de crescimento e inflação, uma tendência que deverá manter-se. Esta divergência é fundamental, uma vez que sublinha as diferentes trajetórias da política monetária entre a Reserva Federal e o BCE.

O Bank of America sustenta que a inflação atingirá provavelmente o seu objetivo no início de 2025, mas adverte para a persistência de uma quebra em seguida, impulsionada por preços da energia mais fracos. As previsões da instituição para a inflação global situam-se em 2,3% para 2024 e 1,5% para 2025, com a inflação subjacente a situar-se em 2,5% em 2024 e 1,8% em 2025.

"Pensamos que a insuficiência crónica da procura agregada e a persistência de um desfasamento na produção, que não será colmatado sequer em 2026, juntamente com uma combinação de políticas demasiado restritivas, contribuirão para esta quebra", comentou Segura-Cayuela.

Implicações para os cortes de taxas do BCE e incertezas das eleições francesas

Na sua análise, o Bank of America prevê um total de 75 pontos de base de cortes nas taxas do BCE em 2024 (com 25 pontos de base já cortados em junho) e 125 pontos de base em 2025.

As tendências dos dados sugerem que o BCE poderá ter de acelerar o ciclo de redução das taxas mais do que o atualmente esperado, visando uma taxa de depósito de 2% até ao segundo semestre de 2025.

Prevê-se que o ciclo de flexibilização do BCE, que teve início em junho, seja ligeiramente mais prolongado. Prevêem-se cortes iniciais de 25 pontos de base em cada duas reuniões, passando a cortes em todas as reuniões a partir de março de 2025.

No entanto, "se os desenvolvimentos em França conduzirem a um aperto persistente das condições financeiras em toda a região, isso poderá facilmente levar a aceleração do ciclo de cortes para finais de 2024", alertou Segura-Cayuela.

A perspetiva a longo prazo do Bank of America sugere que os cortes nas taxas deverão continuar para além de 2025. Acredita-se que a taxa neutra seja inferior a 2%, semelhante aos níveis anteriores à pandemia. No entanto, a taxa de 2% será um ponto de pausa crítico para o BCE até que os dados confirmem que esta taxa continua a ser restritiva.

Em termos gerais, a análise do Bank of America sugere que o BCE em Frankfurt está pronto para acelerar os cortes nas taxas se as condições de mercado se agravarem devido ao aumento dos riscos políticos, com o objetivo de mitigar os riscos crescentes de fragmentação na zona euro.