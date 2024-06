Göten tem uma população envelhecida e uma baixa taxa de natalidade, mas é popular entre os turistas.

Uma cidade sueca está a tentar atrair mais habitantes vendendo terrenos por apenas 1 coroa sueca (cerca de oito cêntimos) por metro quadrado.

A nova campanha faz parte de um projeto destinado a ajudar Göten, uma pequena cidade com cerca de 5.000 habitantes, a atrair novos residentes de forma a compensar o envelhecimento da população e a diminuição das taxas de natalidade.

Quem pode comprar o terreno?

"Qualquer pessoa é bem-vinda para comprar um dos lotes", diz presidente da Câmara local, Johan Johan Månsson. "Não há regras ou requisitos para quem pode comprar um lote. Seria absolutamente fantástico se conseguíssemos ter pessoas do estrangeiro interessadas em comprar lotes aqui também."

Johan Månsson não adiantou se é necessária a residência, ou a cidadania sueca, mas é provável que apenas as pessoas que vivem legalmente na Suécia sejam elegíveis.

É necessário um compromisso de utilização do terreno. Os compradores têm de começar a construir no seu terreno no prazo de dois anos; caso contrário, o terreno é devolvido ao município local.

"Custa muito dinheiro construir uma casa, e o preço do terreno não é o essencial, mas é uma parte importante do processo", disse Johan Månsson, ao The Local.

As taxas de juro estão a baixar na Suécia, mas as famílias continuam a ter cuidado com o mercado imobiliário.

"Se esta campanha significar que uma família, por exemplo, tem a coragem de construir uma casa aqui, apesar da atual situação económica, isso seria fantástico", acrescenta. "Alguns destes terrenos estão à venda há muitos anos, muitas vezes há muitas décadas, porque foram mais ou menos esquecidos", esclarece Månsson.

O que é que Göten tem para oferecer aos residentes?

Göten é um destino popular para turistas da Suécia e de outros países.

A cidade é conhecida por algumas das suas atracções populares, incluindo a igreja românica Husaby Kyrka, o marco histórico Martorpsfallet com a sua queda de água e a área de vida selvagem Österplana Hed och Vall.

Estes locais oferecem uma mistura de experiências históricas, naturais e culturais, atraindo visitantes para explorar o rico património e as paisagens cénicas da cidade.

Como está a decorrer o projeto até agora?

Os lotes vendidos estão espalhados por todo o município, principalmente em zonas urbanizadas. A campanha arrancou no mês passado e já foram vendidos três lotes, com mais pessoas a mostrarem interesse.

Göten não é o único município a oferecer lotes de terreno com desconto. A sul, o município de Hylte, lançou uma campanha semelhante no início deste ano, vendendo 54 lotes pelo mesmo preço.

Durante quanto tempo estarão disponíveis terrenos em Göten?

A campanha em Göten decorrerá durante 2024 e 2025. "Depois disso, provavelmente não será continuada, uma vez que a economia voltará ao normal. Mas, claro, discutiremos isso no futuro", conclui o presidente da Câmara.