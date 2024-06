As melhores coisas para fazer, ver ou assistir na Europa esta semana

Das bolhas gigantes em Veneza, do festival de Glastonbury, a uma cura horrível para a depressão do século XVIII em "The Devil's Bath", há muita coisa para fazer esta semana.

As estrelas que atuam no festival de Glastonbury não são as únicas rodeadas de fãs - duas delas estão a proporcionar uma leve brisa enquanto esta introdução é escrita.

De facto, à medida que as ondas de calor começam a tomar conta da Europa, recomendamos que se mantenha fresco visitando exposições e cinemas com ar condicionado (de Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, a A Quiet Place: Day One a Horizon, de Kevin Costner :Uma Saga Americana - a época dos êxitos de bilheteira está em alta).

Se preferir atividades ao ar livre, há um desfile do Orgulho em Londres hoje (29 de junho), enquanto a fase de grupos do Euro 2024 continua (é sempre uma boa desculpa para beber uns copos com os amigos e dizer coisas como "viste aquele espetáculo ridículo ontem à noite?)

Seja qual for a sua decisão, não deixe de se divertir. Aqui ficam as nossas sugestões:

Exposições

"Bolhas Venezianas" de Jiří Georg Dokoupil na Biblioteca Nazionale Marciana (Veneza, Itália)

Jiří Georg Dokoupil está sempre a criar bolhas. Tom Wagner

Não haverá rebentamento de bolhas nesta exposição mágica "Venetian Bubbles" do artista checo-alemão Jiří Georg Dokoupil. Uma exibição hipnotizante de pinturas de bolhas de sabão em 3D é o centro do palco para oito das primeiras grandes obras escultóricas de Dokoupil em vidro, sete pinturas em grande escala e uma série de trabalhos criados em papel. Inovadoras e lúdicas, estas obras revelam o divertimento que se pode obter no fabrico do vidro, ao mesmo tempo que fazem um comentário sobre a escorregadia transitoriedade da existência. Mergulhe na sua magia escultural ensaboada até 18 de agosto de 2024.

Festivais e eventos

Festival de Glastonbury (Somerset, Reino Unido)

Drones sobrevoam o Pyramid Field durante o Festival de Glastonbury, em Inglaterra. Scott A Garfitt/Invision/AP

Muito possivelmente o maior festival do Reino Unido, Glastonbury está em pleno andamento - e felizmente menos quente, com o arrefecimento das temperaturas. Sol num festival de música no Reino Unido? Nunca se ouviu falar! Coldplay, Cyndi Lauper, little Simz, The Streets, Bloc Party, Jessie Ware, Gossip, The National, Avril Lavigne e muitos, muitos, muitos outros artistas vão atuar este fim de semana. Até mesmo a famosa artista concetual sérvia Marina Abramović, que está a pedir às multidões para ficarem em silêncio durante sete minutos. Clique aqui para saber porquê.

Mesmo que não tenha bilhetes, quem vive no Reino Unido pode transmitir os espetáculos em direto e gratuitamente no iPlayer da BBC. Em alternativa/adicionalmente, siga as atualizações da Euronews Culture do escritor Jonny Walfisz, que está no terreno e a usar um grande poncho para se proteger da chuva.

Filmes

Des Teufels Bad (O Banho do Diabo)

Agora disponível em streaming no Shudder e realizado pela dupla austríaca Veronica Franz e Severin Fiala(Goodnight Mommy, The Lodge), O Banho do Diabo baseia-se em registos históricos de tribunais e lança luz sobre um capítulo da história europeia até agora inexplorado, em que centenas de pessoas - na sua maioria mulheres - se "curaram" da sua depressão, levando-se a matar.

Na sua crítica, David Mouriquand, crítico de cinema da Euronews Culture, escreveu: "Um retrato desolador mas hipnotizante da depressão feminina na Áustria do século XVIII e dos pecados do dogma religioso que persistem até aos dias de hoje". Leia a crítica completa aqui.

Conteúdo bónus: Leia aqui a nossa entrevista com os realizadores, que falaram sobre a precisão histórica do filme, o uso da violência no ecrã e como a pesquisa para o filme lhes deu pesadelos.

Séries de TV

'The Bear series 3' (Disney+)

Está pronto para mais tensões relacionais fervilhantes e sonhos queimados por traumas familiares e gastronómicos?

"Sim, chefe!"

Ótimo, porque "O Urso" está de volta. Protagonizada por Jeremy Allen White como Carmen "Carmy" Berzatto, um chef talentoso mas atormentado que assume a direção do restaurante do seu falecido irmão em Chicago, esta terceira temporada é um negócio como sempre, com Ayo Edebiri(Bottoms), Ebon Moss-Bachrach(Girls) e o resto do elenco a regressarem enquanto enfrentam as provações e tribulações de pôr um restaurante com uma estrela Michelin a funcionar enquanto tentam evitar que as suas vidas pessoais fervam.

Música

Megan Thee Stallion: 'Megan'

Pode ser um verão de menina moleca, mas Megan Thee Stallion continua a trazer o calor com o seu terceiro álbum de estúdio, "Megan". A rapper americana de 29 anos tem andado a provocar isto há algum tempo, lançando o seu primeiro single "Cobra" em novembro de 2023, depois "Hiss" em janeiro e, mais recentemente, "Boa", uma faixa fortemente infundida de cultura pop que faz uma amostra de "What You Waiting For?" de Gwen Stefani e se inspira em Scott Pilgrim vs. the World de Edgar Wright para o vídeo musical. Em declarações ao L'Officiel, Megan chamou a este álbum um "renascimento", com a experimentação de diferentes sons e uma exploração de todas as emoções. Preparem-se para ouvir "womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp" durante todo o fim de semana.