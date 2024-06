A artista concetual sérvia vai subir ao Pyramid Stage esta noite para fazer sete minutos de silêncio. Será que consegue?

Glastonbury acolheu algumas das bandas de rock mais barulhentas do mundo e é conhecida pelas multidões barulhentas.

O que poderia ser mais ousado do que pedir silêncio num evento desta dimensão?

Marina Abramović, a aclamada artista performativa que dedicou a sua vida a ultrapassar os limites da arte concetual, está prestes a encenar o seu maior trabalho participativo de sempre em Worthy Farm, esta noite.

Às 17:55 GMT, pouco antes da atuação de PJ Harvey, a artista sérvia de 77 anos subirá ao Pyramid Stage para fazer sete minutos de silêncio.

Não é nada descabido para uma artista que já fez stand-ins nua, deitou-se no centro de uma estrela de madeira em chamas e ficou imóvel enquanto o público era encorajado a usar objetos sobre ela, desde uma rosa a bisturis, pregos e até uma arma carregada.

Ainda assim, pedir a 200.000 fãs de música que se mantenham calados durante um curto período de reflexão é impressionante.

"O silêncio é uma ferramenta poderosa que nos permite ligarmo-nos a nós próprios e uns aos outros de uma forma que as palavras não conseguem", diz Abramović.

"Não conheço nenhum artista visual que tenha feito algo assim diante de 175.000 a 200.000 pessoas", diz Abramović. "O maior público que já tive foi de 6000 pessoas num estádio e eu pensava 'uau', mas isto está realmente para além de tudo o que já fiz."

Abramović chama à peça "Sete Minutos de Silêncio Coletivo" e, em vez de uma performance, refere-se a ela como uma "intervenção pública" - que ela espera que faça os frequentadores do festival reflectirem sobre o estado atual do mundo e que se conjugue com o tema de Glastonbury para 2024: Paz.

"Num festival como Glastonbury, onde o som e a energia estão em constante fluxo, estes Sete Minutos de Silêncio Coletivo oferecem uma oportunidade única para a unidade e a introspeção. Trata-se de estar presente em conjunto, experimentando o poder do silêncio como um só".

E acrescenta: "Estamos realmente a enfrentar um momento negro na história da humanidade. O que é que se pode fazer? Penso sempre que o protesto traz mais protesto; o ódio traz mais ódio. Penso que é importante voltarmo-nos para nós próprios. É fácil criticar tudo o resto, mas o que é que eu posso fazer em relação a mim próprio, como é que posso mudar?

Mais tarde, esta noite, saberemos se o público do Pyramid Stage vai reagir a esta "intervenção pública" e se vai conseguir baixar o tom antes da noite de PJ Harvey, LCD Soundsystem e Dua Lipa - que deverão fazer com que a escala de decibéis volte aos níveis do Glasto.

"É um grande risco, é por isso que estou aterrorizado", partilha Abramović. "Posso falhar completamente, ou as pessoas podem ficar sentadas. Não sei, mas quero correr o risco. Falhar também é importante, aprende-se tanto com o fracasso como com o sucesso", disse ela.

A directora do festival, Emily Eavis, parece ter fé.

"Estamos honrados por ter Marina Abramović a trazer uma experiência tão significativa e profunda para Glastonbury", diz Eavis. "O trabalho dela sempre ultrapassou os limites e inspirou uma reflexão profunda, e acreditamos que este momento de silêncio coletivo será uma adição memorável e impactante ao festival."

Glastonbury realiza-se de 26 de junho a 1 de julho de 2024.