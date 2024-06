Os partidos de esquerda franceses tiveram dificuldades em encontrar um terreno comum antes das eleições europeias, mas conseguiram uma aliança para as eleições legislativas antecipadas.

A Nova Frente Popular (NFP), a aliança de partidos de esquerda formada antes das eleições legislativas antecipadas em França, está em segundo lugar a menos de uma semana do início da primeira volta.

Composta pelo partido de extrema-esquerda França Indomável (LFI), o Partido Comunista, o Partido Socialista de centro-esquerda e os Verdes, a coligação deverá obter 29,5% dos votos, de acordo com a última sondagem Ipsos publicada no sábado.

Este valor está seis pontos abaixo da estimativa do Rassemblement Nacional (RN), de extrema-direita, mas 10 pontos acima do que o Renaissence, o partido centrista do Presidente Emmanuel Macron, e os seus aliados deverão obter.

Embora a esquerda tenha aparecido dividida durante as eleições europeias de junho, o NFP publicou um programa comum de 150 medidas na semana passada. Mas qual é a posição de uma coligação que abrange um espetro tão vasto de pontos de vista de esquerda relativamente a algumas das questões fundamentais? Terá a coligação encontrado uma causa comum em relação à imigração, uma mensagem unificada sobre a guerra na Ucrânia e estará de acordo quanto à política climática?

A Euronews analisa as propostas da coligação.

Ajudar os refugiados climáticos e enviar armas para a Ucrânia

A Nova Frente Popular quer criar uma agência de salvamento no mar e em terra para os migrantes sem documentos. A Nova Frente Popular quer também facilitar os pedidos de visto.

A esquerda também pede que o Pacto Europeu para a Migração, a reforma histórica do sistema de asilo da UE que foi aprovada em maio após mais de 10 anos de negociações, seja reaberto antes da entrada em vigor das regras em 2026.

A aliança pretende também criar um estatuto para os "refugiados climáticos".

Ao contrário do Rassemblement Nacional, a Nova Frente Popular quer garantir o acesso à assistência médica do Estado (AME) aos imigrantes sem documentos, bem como o "droit du sol" para as crianças nascidas em França (o direito à cidadania de um país com base no facto de aí terem nascido).

Na cena internacional, a Nova Frente Popular afirma que quer "defender a Ucrânia e a paz no continente europeu".

"A entrega das armas necessárias", "a anulação da dívida externa da Ucrânia", "a apreensão dos bens dos oligarcas que contribuem para o esforço de guerra russo" e o "envio de forças de manutenção da paz para proteger as centrais nucleares" são algumas das medidas previstas.

Imposto sobre o património para combater a crise do custo de vida

O programa de esquerda prevê igualmente a fixação de limites máximos para "os preços dos bens de primeira necessidade", como a alimentação, a energia e os combustíveis.

Propõe ainda que os salários e as pensões sejam indexados à inflação. A aliança pretende ainda aumentar o salário mínimo de 1.400 euros para 1.600 euros após impostos.

O programa da esquerda também rejeita "as restrições de austeridade do pacto orçamental", o conjunto de regras da UE segundo as quais o défice orçamental de um Estado-membro não pode exceder 3% do PIB ou arrisca-se a sofrer sanções. O défice público francês deverá atingir 5,5% do PIB em 2023.

Para financiar estas medidas, o programa visa restabelecer um imposto sobre o património (ISF), reforçado com uma componente climática.

Pretende igualmente abolir "nichos fiscais ineficientes, injustos e poluentes" e "reformar o imposto sucessório para o tornar mais progressivo, visando os activos mais elevados e introduzindo uma herança máxima".

Líder da Europa no domínio das energias renováveis

As medidas ambientais são também uma parte importante do programa da Nova Frente Popular.

As medidas incluem uma moratória sobre as mega-bacias destinadas a armazenar água para fins agrícolas. Os opositores afirmam que estas bacias têm efeitos devastadores na biodiversidade e privam as comunidades locais do acesso à água.

O programa prevê, nomeadamente, "um plano climático que vise a neutralidade carbónica até 2050" e "o isolamento total das habitações, com um apoio acrescido a todos os agregados familiares".

Outro objetivo é fixado: França deve tornar-se "o líder europeu das energias renováveis, com a energia eólica offshore e o desenvolvimento da energia hidroelétrica".