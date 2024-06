Na corrida para a primeira volta das eleições francesas de domingo, o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, lidera atualmente as sondagens, à frente da aliança de esquerda e da coligação centrista de Macron. Mas quais são as suas principais políticas?

PUBLICIDADE

Jordan Bardella, líder do partido de extrema-direita Rassemblement National (RN), atualmente à frente nas sondagens, apresentou esta segunda-feira as propostas do seu partido para as próximas eleições legislativas em França sobre a crise do custo de vida, a Ucrânia e a imigração.

Os eleitores franceses vão às urnas a 30 de junho e 7 de julho para eleger uma nova Assembleia Nacional, depois de esta ter sido dissolvida pelo presidente Emmanuel Macron na sequência das eleições europeias do início do mês.

O Rassemblement National, que desferiu um duro golpe no partido centrista de Macron ao obter mais de 31% dos votos nas eleições europeias, está a liderar em todas as principais sondagens.

De acordo com uma sondagem da OpinionWay para a Cnews, Europe 1 e JDD, divulgada na sexta-feira, o RN poderá obter 35% dos votos, à frente da aliança de esquerda Nouveau Front Populaire (27%) e da coligação liberal de Macron (20%).

A Euronews explica as suas propostas.

Reduzir drasticamente a imigração e as fronteiras duplas

A imigração é um dos principais temas da extrema-direita. No seu panfleto de campanha, o Rassemblement National afirma querer "acabar com a submersão migratória", "reduzindo drasticamente a imigração legal e ilegal" e "deportando os estrangeiros delinquentes".

Para pôr em prática estas medidas, o líder Jordan Bardella quer apresentar ao Parlamento uma "lei de emergência" sobre a imigração, se o seu partido obtiver a maioria absoluta (pelo menos 289 lugares).

Numa entrevista ao canal de televisão francês BFMTV, Jordan Bardella afirmou que, se fosse nomeado primeiro-ministro, aprovaria "nas primeiras semanas" do seu mandato "uma lei da imigração que visaria, numa primeira fase, facilitar a deportação dos delinquentes estrangeiros, levantando as atuais restrições administrativas".

Esta lei de emergência visa, também, abolir o "droit du sol", ou seja, o direito à nacionalidade de um país com base no seu nascimento. Em França, qualquer criança nascida em território francês, filha de dois pais estrangeiros, pode obter automaticamente a nacionalidade francesa a partir dos 18 anos.

A lei de emergência sobre a imigração visa igualmente alterar a Aide Médicale d'Etat (AME) — ajuda médica financiada pelo Estado — para os imigrantes sem documentos.

O atual AME cobre a 100% as despesas médicas dos imigrantes sem documentos.

Para o presidente do Rassemblement National, entrevistado pelo canal de televisão francês CNews, este fundo deve cobrir apenas emergências médicas e "não será mais possível para os imigrantes ilegais beneficiarem de toda a gama de cuidados médicos gratuitos."

Bardella confirmou na segunda-feira que "os postos de trabalho mais estratégicos" no governo "serão reservados aos cidadãos franceses", o que significa que as pessoas com dupla nacionalidade serão excluídas do acesso a esses postos.

A introdução de uma fronteira dupla foi outra das principais propostas de Jordan Bardella durante a campanha para as eleições europeias.

Esta medida, segundo Bardella, tem como objetivo limitar a circulação no espaço Schengen aos cidadãos europeus e, por conseguinte, impedir que os migrantes que chegam ao território europeu possam circular no espaço.

Ucrânia sem mísseis de longo alcance

"A Ucrânia tem de ser capaz de se defender", afirmou Bardella na semana passada, durante uma visita à feira de armamento Eurosatory, em Paris.

Bardella não especificou que tipo de ajuda daria a Kiev. No entanto, definiu "linhas vermelhas" que o seu partido não está disposto a ultrapassar.

Por exemplo, recusou-se a fornecer mísseis de longo alcance e armas capazes de atingir o território russo.

PUBLICIDADE

Reiterou também a oposição do movimento de extrema-direita ao destacamento de soldados, ou instrutores franceses em solo ucraniano, regularmente mencionado por Macron.

Jordan Bardella, presidente do partido de extrema-direita Rassemblement National, olha para um obuseiro autopropulsado Caesar na exposição Eurosatory de 2024 Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Custo de vida: uma prioridade

Bardella afirmou ao jornal francês Le Parisien que, enquanto primeiro-ministro, irá baixar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 20% para 5,5% sobre a eletricidade e os combustíveis.

Para o financiar, Bardella quer acabar com certas lacunas fiscais e reduzir a contribuição da França para o orçamento da UE em 2 a 3 mil milhões de euros, de um total de 21,6 mil milhões de euros só para 2024.

A segunda medida de emergência do eurodeputado consiste em encetar negociações com a Comissão Europeia para a supressão das regras de tributação da eletricidade. Esta medida permitiria "reduzir as faturas em 30%", afirmou ao jornal.

No entanto, para tal, seria necessário o apoio de outros Estados-Membros da UE para apoiar a reforma e aprová-la.

PUBLICIDADE

Criticando as despesas "irresponsáveis" do Presidente francês Emmanuel Macron, Bardella confirmou que pretende lançar uma grande "auditoria às contas do país".

Pretende reduzir "as despesas públicas que favorecem a imigração".

O ambiente e a crise climática não estão na primeira linha do programa do candidato, apesar de serem uma das principais preocupações dos eleitores franceses , de acordo com uma sondagem IPSOS publicada em maio.

No entanto, o candidato afirmou na segunda-feira querer uma moratória na construção de mais turbinas eólicas e concentrar-se na construção de mais reactores nucleares.