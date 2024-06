O antigo primeiro-ministro português foi confirmado como próximo presidente do Conselho Europeu.

António Costa será o próximo presidente do Conselho Europeu, confirmou a Euronews junto de fonte diplomática.

O antigo primeiro-ministro português viu a sua nomeação ser confirmada esta quinta-feira na cimeira de líderes em Bruxelas, que elegeu ainda a alemã Ursula von der Leyen para liderar a Comissão Europeia e a estónia Kaja Kallas para Alta Representante da Política Externa e Segurança.

A Euronews sabe que Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que tal como a primeira-ministra italiana sugeriu que estava descontente com os nomes apontados para os mais importantes cargos europeus, votou a favor da nomeação de António Costa, absteve-se na nomeação de Kaja Kallas e votou contra a nomeação de von der Leyen.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à nomeação de Costa, saudando a decisão dos líderes europeus. "O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós", lê-se numa nota publicada na noite de quinta-feira no site da Presidência da República.

A nomeação de Costa permitir-lhe-á recuperar a credibilidade política perdida com a demissão do cargo de primeiro-ministro em novembro passado, na sequência da Operação Influencer.

Em novembro passado, Costa demitiu-se abruptamente do cargo de primeiro-ministro português, na sequência de revelações de que os seus assessores tinham permitido negócios irregulares de investimento em projetos de lítio e hidrogénio verde - tendo Costa sido inicialmente colocado sob investigação.

O veterano de 62 anos tem defendido de forma consistente e feroz a sua inocência e diz que se demitiu do governo para preservar a sua integridade política. Veio a saber-se que os procuradores tinham confundido erradamente o nome de Costa com o do ministro da Economia António Costa Silva nas transcrições das escutas telefónicas, pondo em causa a credibilidade do processo judicial.

Os obstáculos de Meloni

Os 27 líderes da União Europeia voltaram a reunir-se esta quinta-feira para dar o último empurrão a um acordo que atribuía os principais cargos do bloco nos próximos cinco anos.

Após uma tentativa falhada na semana passada, os seis negociadores das principais famílias políticas - Donald Tusk (Polónia) e Kyriakos Mitsotakis (Grécia) do PPE, Olaf Scholz (Alemanha) e Pedro Sánchez (Espanha) do S&D, e Emmanuel Macron (França) e Mark Rutte (Países Baixos) do Renew Europe - realizaram uma chamada telefónica no início desta semana e reconfirmaram a seleção.

A decisão sobre os altos cargos é tomada por uma maioria qualificada reforçada, ou seja, 20 Estados-membros que representem pelo menos 65% da população do bloco.

No entanto, dada a sensibilidade política da decisão, que terá ramificações para os próximos cinco anos, o Conselho prefere distribuir os altos cargos por consenso, com o maior número possível de votos a favor.

A primeira-ministra italiana, porém, prometia ser um obstáculo à eleição dos nomes já conhecidos: Meloni contestou abertamente o método de seleção "em que algumas pessoas pretendem decidir por todos", falando na quarta-feira perante o Parlamento italiano.

Meloni considerou "surrealista" que, durante a reunião informal da semana passada, tenham sido propostos nomes para cargos de topo como resultado de conversações bilaterais entre partidos, "sem sequer a pretensão de uma discussão aberta, baseada na forma como os cidadãos se pronunciaram nas urnas".

