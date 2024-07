Depois de muitos atletas terem sofrido as consequências do calor nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, os atletas apelaram aos organizadores para que se preparem para as altas temperaturas.

Paris espera temperaturas de 35ºC e humidade elevada esta semana, enquanto a cidade continua a acolher os Jogos Olímpicos de 2024.

A agência meteorológica francesa emitiu um aviso meteorológico de "alerta amarelo" para onda de calor e tempestades na terça-feira, depois de o tempo quente ter começado no domingo. É o segundo de quatro níveis, com temperaturas elevadas que deverão manter-se durante a noite de quarta-feira.

O aviso da Météo-France aconselha as pessoas a "estarem atentas" quando praticam desporto ou atividade física ao ar livre. Com a maior parte dos Jogos a decorrer na cidade ou nos seus arredores, as temperaturas elevadas são uma preocupação para os atletas que competem em eventos ao ar livre esta semana.

Durante os próximos dias, o voleibol de praia na Torre Eiffel, as meias-finais femininas de râguebi de sete no Stade de France e as eliminatórias de BMX freestyle na Place de Concorde são alguns dos eventos que se realizam ao ar livre.

O que aconteceu em Tóquio?

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ficaram conhecidos como os "mais quentes da história", com temperaturas superiores a 34ºC e humidade que chegou a atingir quase 70%. Esta situação provocou graves riscos para a saúde dos atletas em competição.

A chamadatemperatura de bulbo húmido (combinação de muito calor e de muita humidade) é considerada fatal para os seres humanos quando a exposição ultrapassa as seis horas. Quando a humidade atinge os 100%, o suor deixa de evaporar, o que significa que o corpo não se consegue arrefecer. Uma pessoa exposta a estas condições, durante um período prolongado, pode morrer.

Em Tóquio, os corredores da maratona foram vistos a vomitar e a desmaiar ao cruzarem a meta, enquanto o tenista russo Daniil Medvedev colocava a questão de saber quem assumiria a responsabilidade se morresse com o calor. Outros tiveram de ser retirados das suas provas em cadeiras de rodas.

De acordo com um estudo do British Medical Journal, cerca de 1 em cada 100 atletas olímpicos sofreu de doenças relacionadas com o calor durante os Jogos.

Paris também está a enfrentar um calor extremo, A nível mundial, registou-se recentemente o dia mais quente de sempre após meses de temperaturas elevadas. Os especialistas afirmam que estamos agora em "território verdadeiramente desconhecido", uma vez que o clima continua a aquecer.

Espetadora tenta refrescar-se durante as competições de remo nos Jogos Olímpicos de verão de 2024. AP Photo/Lindsey Wasson

As cidades são particularmente vulneráveis às altas temperaturas e apresentam o maior risco de morte relacionada com o calor na Europa, segundo um estudo realizado em 2023.

Desde que Paris acolheu os Jogos pela última vez, em 1924, as alterações climáticas fizeram com que as temperaturas aumentassem cerca de 3,1ºC nesta altura do ano.

Depois de em 2023 se ter assistido a um dos verões mais quentes de que há registo em França, os organizadores dos Jogos Olímpicos estão determinados a evitar que se repita o que aconteceu em Tóquio.

Como é que os organizadores olímpicos se prepararam para o calor?

A Météo-France está em contacto permanente com os organizadores dos Jogos, fornecendo atualizações e avisos em tempo real sobre as condições meteorológicas. A agência meteorológica, juntamente com a Santé Publique France, reforçou os avisos habituais sobre o calor e a saúde.

Existem planos de contingência para alguns desportos e locais de competição, bem como limites específicos em que os jogos não podem continuar se forem atingidos os limites de temperatura. Eventos como o triatlo e a maratona começam de manhã cedo para evitar a parte mais quente do dia. Os organizadores avaliaram o risco para cada desporto e afirmam que criaram o calendário de eventos tendo em conta estas preocupações específicas.

No entanto, o calor não será apenas um problema para os atletas. Foram instalados cerca de 300 bebedouros suplementares em Paris para que os espectadores possam manter as suas garrafas cheias e evitar a desidratação. Também estão disponíveis zonas com sombra para os visitantes se protegerem do sol.

Os atletas também se prepararam para o calor, tendo alguns reproduzido condições como a temperatura e a humidade durante os treinos.

Os organizadores olímpicos cedem às preocupações com o ar condicionado

As equipas expressaram preocupações sobre a Aldeia Olímpica depois de ter sido revelado que o alojamento não teria ar condicionado.

A Aldeia foi concebida para utilizar um sistema geotérmico que arrefece com água retirada das profundezas do subsolo. Este sistema mantém as temperaturas nos quartos pelo menos 6ºC mais baixas do que no exterior e é muito mais amigo do ambiente do que o ar condicionado.

Na sequência dos protestos de várias equipas, os organizadores anunciaram que os atletas poderiam ter unidades de refrigeração portáteis nos seus quartos.

Atletas e membros da equipa descansam no interior da Aldeia Olímpica dos Jogos Olímpicos de verão de 2024. AP Photo/Rebecca Blackwell

Ficou acordado que as equipas podiam encomendar, a expensas próprias, unidades portáteis de ar condicionado que seriam instaladas nos quartos dos seus atletas durante o período dos Jogos. A Aldeia tem cerca de 7000 quartos no total e acolhe cerca de 10.000 atletas olímpicos durante as próximas duas semanas.

No início de julho, o diretor-adjunto da Aldeia Olímpica, Augustin Tran Van Chau, afirmou, durante uma visita dos meios de comunicação social, que tinham sido encomendados cerca de 2.500 aparelhos de ar condicionado. As equipas que trazem o seu próprio ar condicionado incluem o Japão, que instalou sistemas avançados de refrigeração, controlo da humidade e purificação, bem como os EUA, a Grã-Bretanha, a Austrália, a Dinamarca, o Canadá, a Grécia e a Itália. Resta saber qual será a classificação destas equipas no quadro de medalhas.