Paris 2024: esgrimista egípcia revela que competiu grávida de sete meses

O melhor e o pior dos Jogos Olímpicos de Paris. A redenção de Simone Biles, Nada Hafez chega aos oitavos de final grávida de sete meses, e um treinador de caiaque foi preso depois de se envolver numa rixa com a polícia por urinar em público.

Simone Biles e a equipa dos EUA ganharam uma doce "redenção" ao conquistarem o ouro olímpico na ginástica feminina, na terça-feira.

Com Biles, o total de 171,296 pontos dos EUA ficou bem à frente da Itália e do Brasil e foi o ponto de exclamação de um ano em que Biles cimentou o seu legado como a melhor de sempre no desporto.

A equipa apelidou a sua campanha olímpica em Paris de "Redemption Tour", depois de Biles se ter retirado dos Jogos de verão anteriores, em Tóquio, devido a problemas de saúde mental.

Simone Biles, dos Estados Unidos, atua nas barras assimétricas durante a fase final da ginástica artística feminina por equipas na Arena de Bercy, em Paris AP/Natacha Pisarenko

A esgrimista egípcia diz que competiu em Paris quando estava grávida de 7 meses

Na terça-feira, Nada Hafez publicou no Instagram que estava "grávida de um pequeno atleta olímpico", poucas horas depois de ter chegado aos oitavos de final do sabre feminino.

"O meu bebé e eu tivemos a nossa quota-parte de desafios, tanto físicos como emocionais", escreveu

A esgrimista do Cairo, de 26 anos, venceu Elizabeth Tartakovsky, dos EUA, antes de perder para Jeon Hayoung, da Coreia do Sul.

Treinador de caiaque detido depois de uma briga com a polícia por urinar em público

Um treinador francês que trabalha nos Jogos Olímpicos de Paris foi detido depois de alegadamente ter agredido agentes da polícia que tentaram impedi-lo de urinar nas ruas do leste da capital francesa.

Foi suspenso pela Federação Francesa de Canoagem e Caiaque e a polícia abriu uma investigação. O homem tinha estado a organizar eventos de serviço público no local de canoagem e caiaque em Vaires-sur-Marne, a leste de Paris.

Nadadora australiana bate o recordista mundial e vence os 100 metros femininos

Kaylee McKeown passou para a frente a meio da volta de regresso e chegou à parede em 57,33, vencendo com uma margem relativamente confortável sobre a recordista mundial Regan Smith, dos EUA.

Nadadora australiana Kaylee McKeown festeja a vitória nos 100 metros femininos em Paris AP/Ashley Landis

Nova Zelândia conquista dois títulos consecutivos de râguebi de sete

A Nova Zelândia derrotou o Canadá por 19 a 12 e conquistou o ouro olímpico consecutivo no râguebi de sete, enquanto os Estados Unidos venceram a Austrália por 14 a 12 e conquistaram o bronze, a primeira medalha olímpica nesta categoria.

Apesar de ter ganho o ouro, uma das jogadoras neozelandesas mais conhecidas, Portia Woodman-Wickliffe, foi dura consigo própria depois do jogo, dizendo que "provavelmente jogou o pior râguebi e o pior torneio que já tive na minha carreira... mas estou grata porque as minhas raparigas me apoiaram. Consegui fazer o meu trabalho... quando foi preciso".

Jogadora britânica de râguebi de sete investigada por racismo

As autoridades olímpicas britânicas estão a investigar a jogadora de râguebi de sete feminino Amy Wilson-Hardy por causa de uma alegada mensagem racista, depois de uma captura de ecrã de uma conversa telefónica envolvendo a jogadora ter aparecido nas redes sociais.

A equipa disse que Wilson-Hardy não está suspensa. No entanto, ela ficou de fora durante o último dia de competições olímpicas de râguebi de sete, alegadamente devido a uma lesão.

Amy Wilson Hardy, da Grã-Bretanha, ao centro, junta-se às suas colegas de equipa depois de perderem o jogo dos quartos de final AP/Tsvangirayi Mukwazhi

França, Alemanha e Canadá chegam aos quartos-de-final do basquetebol masculino

A França chegou aos quartos de final depois de uma reviravolta no último segundo para vencer o Japão por 94-90 no prolongamento. Também estão agora oficialmente nos quartos-de-final dos Jogos Olímpicos a Alemanha e Canadá, além do vencedor da partida entre EUA e Sudão do Sul.

As eliminatórias começam na próxima semana em Paris.

Quadro de medalhas atualizado: A União Europeia soma 45 medalhas e o Japão, a China e a Austrália lideram o ranking individual