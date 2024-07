Atletas olímpicos descontentes com camas de cartão amigas do ambiente

Uma atleta disse que as suas "costas estão quase a partir-se" depois de ter dormido na cama ecológica da Aldeia Olímpica.

A ideia de camas de cartão provocou noites de insónia a muitos atletas durante a preparação para Paris 2024.

Agora que os competidores estão instalados na Aldeia Olímpica, as camas ecológicas continuam a causar polémica.

Algumas equipas melhoraram, com as suas próprias mãos, as camas, mas outras recusaram-se a dormir na Aldeia.

Será que isto vai inverter as boas intenções de tornar estes Jogos os mais sustentáveis de sempre?

Porque é que estão a ser utilizadas camas de cartão na Aldeia Olímpica?

Quando as camas de cartão fizeram a sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio de 2021, na era da COVID, correram rumores de que tinham sido concebidas para evitar a intimidade entre os atletas.

Na realidade, o objetivo não era criar as chamadas camas "anti-sexo", mas sim aumentar as credenciais ecológicas dos Jogos.

As camas de cartão extensíveis deste ano são fabricadas em França e são totalmente recicladas após o evento, de acordo com os organizadores.

Podem também ser transportadas desmontadas, ocupando pouco espaço e reduzindo assim as emissões.

Sweet dreams! The #Paris2024 Olympic beds 🛏️ 😴



These are the same cardboard beds used at #Tokyo2020! They're now in the @paris2024 Olympic Village, waiting for the athletes to arrive.

As camas são cobertas com colchões modulares, que podem ser adaptados a diferentes níveis de firmeza. Parcialmente tecidos a partir de linhas de pesca recicladas, também estes são reutilizáveis e recicláveis.

Após o evento, os colchões serão doados ao exército francês e a várias outras organizações, incluindo escolas.

A decoração ecológica não se fica por aqui. Os quartos dos atletas também incluem mesas feitas a partir dos volantes de badminton reciclados, cadeiras que antes eram tampas de garrafas e pufes de lona de paraquedas.

Tudo isto faz parte do objetivo de Paris de acolher os "Jogos mais ecológicos de sempre", que também viu a cidade transformar edifícios existentes em recintos desportivos e tentar limpar o rio Sena para os eventos de natação.

"As minhas costas estão quase a cair": A mancha verde contra as camas olímpicas amigas do ambiente

Os atletas não demoraram a desmentir as afirmações contra as camas anti-sexo, com o ginasta norte-irlandês, Rhys McClenaghan, a publicar um vídeo de si próprio a saltar em cima da cama e a fazer saltos mortais na estrutura.

Mas a questão é saber se a cama proporciona uma boa noite de sono.

A atleta de polo aquático austratiana Matilda Kearns publicou um vídeo no Tik Tok com a legenda "já fiz uma massagem para desfazer os danos", em que também ouvimos outra atleta a queixar-se. "As minhas costas estão quase a cair", diz.

As camas são "duras como uma rocha", mesmo no lado macio do colchão, acrescentou.

A pugilista australiana Tina Rahimi também publicou um vídeo da sua colega de equipa a proclamar que as "camas são uma porcaria" logo pela manhã.

Embora não seja um elogio retumbante, a ginasta filipino-americana Aleah Finnegan teve uma opinião um pouco mais positiva, dizendo que a cama "não é muito má" num vídeo com a legenda "definitivamente, não é o melhor colchão de sempre, mas serve".

A canoísta americana de slalom Evy Leibfarth foi mais positiva, afirmando que as camas são "definitivamente maioritariamente de cartão mas... não são muito duras", acrescentando que as estruturas "minimizam o impacto ambiental, o que é ótimo".

As medidas ecológicas dos Jogos Olímpicos são contraproducentes?

Com as equipas a viajar de todo o mundo para tentar ganhar uma medalha de ouro olímpica, o conforto tem tido precedência sobre o ambiente.

Depois de uma noite mal dormida, Kearns e os seus colegas de equipa aproveitaram os serviços de entrega no dia seguinte para encomendar colchões e almofadas extra.

A mergulhadora de trampolim canadiana Caeli McKay também partilhou que o seu chefe de equipa comprou almofadas e proteções de colchão adicionais, tal como a nadadora sueca Sarah Sjostrom e a treinadora de ginástica norte-americana Cecile Landi.

Para tornar o sono mais confortável, a equipa dos EUA também utilizou uma solução de arrefecimento que bombeia ar fresco por baixo do colchão.

É mais uma prova de como as iniciativas ecológicas da Aldeia Olímpica falharam. Depois de inicialmente terem projetado quartos sem ar condicionado, os organizadores foram obrigados a voltar atrás perante as temperaturas de 35ºC.

Os países foram agora autorizados a alugar unidades portáteis de ar condicionado a expensas próprias, tendo sido feitas mais de 2500 encomendas no início de julho.

Perante a perspetiva pouco atraente de quartos quentes e camas de cartão, algumas equipas decidiram, com bastante antecedência, ficar fora do local, incluindo as equipas de basquetebol e a equipa de ténis feminina dos EUA, bem como o tenista sérvio Novak Djokovic.

Uma vez que não ficaram na Aldeia Olímpica, os jogadores de basquetebol de alto nível desembolsaram 15 milhões de dólares (13,8 milhões de euros) para reservar um hotel de luxo no centro de Paris.