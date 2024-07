De Seth Borenstein com AP

Foi também o terceiro mês consecutivo em que a Terra ultrapassou o limite de 1,5ºC estabelecido pelo Acordo de Paris.

Junho de 2024 foi o junho mais quente de sempre, marcando o 13º mês consecutivo de temperaturas recorde, de acordo com o serviço climático europeu Copernicus.

Foi também o 12.º mês consecutivo em que o mundo esteve 1,5 graus Celsius mais quente do que na era pré-industrial.

"É um aviso claro de que estamos a aproximar-nos deste limite muito importante estabelecido pelo Acordo de Paris", afirmou Nicolas Julien, cientista climático sénior do Copernicus, em entrevista. "A temperatura global continua a aumentar. Tem-no feito a um ritmo acelerado".

Essa marca de 1,5ºC é importante porque é o limite de aquecimento acordado por quase todos os países do mundo no Acordo de Paris de 2015 sobre o clima, embora Julien e outros meteorologistas tenham afirmado que o limiar não será ultrapassado enquanto não houver uma duração prolongada do calor alargado - até 20 ou 30 anos.

"Isto é mais do que uma raridade estatística e realça uma mudança contínua no nosso clima", afirmou o diretor do Copernicus, Carlo Buontempo, em comunicado.

A série de mais de um ano de calor recorde na Terra pode em breve chegar ao fim, mas não o caos climático que a acompanhou, disseram os cientistas.

Quão quente foi junho de 2024?

O globo terrestre em junho de 2024 registou uma média de 16,66 graus Celsius, ou seja, 0,67 graus Celsius acima da média de 30 anos para o mês, segundo o Copernicus.

Quebrou o recorde de junho mais quente, estabelecido um ano antes, em 0,14 °C e é o terceiro mês mais quente de todos os registos do Copernicus, que remontam a 1940, atrás apenas de julho e agosto passados.

Não é que os recordes estejam a ser quebrados mensalmente, mas estão a ser "quebrados por margens muito substanciais ao longo dos últimos 13 meses", afirmou Julien.

"Qual é a gravidade da situação?", perguntou o climatologista Andrew Dessler, da Universidade A&M do Texas, que não participou no relatório. "Para os ricos e, neste momento, é um incómodo dispendioso. Para os pobres é um sofrimento. No futuro, a quantidade de riqueza que é preciso ter para se ser apenas incomodado irá aumentar até que a maioria das pessoas esteja a sofrer".

Qual o impacto das temperaturas elevadas no clima global?

Mesmo sem atingir o limiar de 1,5 graus a longo prazo, "já vimos as consequências das alterações climáticas, estes fenómenos climáticos extremos", disse Julien - ou seja, o agravamento das inundações, tempestades, secas e ondas de calor.

De acordo com o Copernicus, o calor de junho atingiu com maior intensidade o sudeste da Europa, a Turquia, o leste do Canadá, o oeste dos Estados Unidos e do México, o Brasil, o norte da Sibéria, o Médio Oriente, o norte de África e o oeste da Antárctida. No mês passado, os médicos tiveram de tratar milhares de vítimas de insolação no Paquistão, quando as temperaturas atingiram os 47ºC.

Junho foi também o 15º mês consecutivo em que os oceanos do mundo, mais de dois terços da superfície da Terra, bateram recordes de calor, segundo os dados do Copernicus.

A maior parte deste calor deve-se ao aquecimento a longo prazo provocado pelos gases com efeito de estufa emitidos pela queima de carvão, petróleo e gás natural, afirmaram Julien e outros meteorologistas. Uma quantidade esmagadora da energia térmica retida pelas alterações climáticas causadas pelo homem vai diretamente para os oceanos, que demoram mais tempo a aquecer e a arrefecer.

Qual o papel do El Niño?

O ciclo natural dos El Niños e La Niña, que são o aquecimento e o arrefecimento do Pacífico central que alteram o clima a nível mundial, também desempenha um papel importante. Os El Niños tendem a aumentar os recordes de temperatura global e o forte El Niño que se formou no ano passado terminou em junho.

Outro fator é o facto de o ar sobre os canais de navegação do Atlântico estar mais limpo devido aos regulamentos relativos à navegação marítima que reduzem as partículas tradicionais de poluição atmosférica, como o enxofre, que causam um pouco de arrefecimento, segundo os cientistas. Isso mascara ligeiramente o efeito de aquecimento muito maior dos gases com efeito de estufa.

Esse "efeito de mascaramento ficou menor e aumentaria temporariamente a taxa de aquecimento" que já é causada pelos gases de efeito estufa, disse Tianle Yuan, um cientista climático da NASA e do Campus de Baltimore da Universidade de Maryland que liderou um estudo sobre os efeitos dos regulamentos de transporte marítimo.

Será que 2024 vai bater o recorde de calor de 2023?

O cientista climático Zeke Hausfather, da empresa de tecnologia Stripes e do grupo de monitorização do clima Berkeley Earth, afirmou num post no X que, com todos os seis meses deste ano a registarem um calor recorde, "há aproximadamente 95% de probabilidades de 2024 bater 2023 e ser o ano mais quente desde que os registos da temperatura da superfície global começaram em meados do século XVIII".

O Copernicus ainda não calculou as probabilidades de isso acontecer, disse Julien. No mês passado, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) atribuiu-lhe uma probabilidade de 50%.

As temperaturas médias diárias globais no final de junho e início de julho, embora ainda quentes, não foram tão quentes como no ano passado, disse Julien.

"É provável, diria eu, que julho de 2024 seja mais frio do que julho de 2023 e que esta série termine", disse Julien. "Ainda não é certo. As coisas podem mudar".

Andrew Weaver, um cientista climático da Universidade de Victoria, disse que os dados mostram que a Terra está a caminho de um aquecimento de 3ºC se as emissões não forem urgentemente reduzidas. Andrew Weaver teme que o fim da série de meses de calor recorde e a chegada das neves de inverno signifiquem que "as pessoas esquecerão rapidamente" o perigo.

Cada recorde de temperatura que atingimos significa que é mais provável que as alterações climáticas tragam uma crise à sua porta ou à dos seus entes queridos Andrea Dutton Universidade do Wisconsin

"O nosso mundo está em crise", disse Andrea Dutton, cientista climática da Universidade de Wisconsin. "Talvez esteja a sentir essa crise hoje - quem vive no caminho do Beryl está a passar por um furacão que é alimentado por um oceano extremamente quente que deu origem a uma nova era de tempestades tropicais que podem intensificar-se rapidamente e transformar-se em grandes furacões mortais e dispendiosos.

"Mesmo que não esteja atualmente em crise, cada recorde de temperatura que estabelecemos significa que é mais provável que as alterações climáticas tragam uma crise à sua porta ou à dos seus entes queridos."

O Copernicus utiliza milhares de milhões de medições efetuadas por satélites, navios, aviões e estações meteorológicas de todo o mundo e depois reanalisa-as com simulações em computador. Várias agências científicas de outros países - incluindo a NOAA e a NASA - também efetuam cálculos climáticos mensais, mas demoram mais tempo, recuam mais no tempo e não utilizam simulações informáticas.