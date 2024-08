Irão aumenta atividade cibernética para influenciar as eleições nos EUA, afirma a Microsoft

De Euronews

No seu último relatório sobre ameaças, a Microsoft afirma que o Irão está a acelerar a sua atividade na Internet, que parece ter como objetivo influenciar as próximas eleições nos EUA.

De acordo com a Microsoft, o Irão está a aumentar a sua atividade na Internet com a intenção de influenciar as próximas eleições nos EUA. Os iranianos têm vindo a criar sites de notícias falsas e a fazer-se passar por ativistas há meses, abrindo caminho para fomentar a divisão e potencialmente influenciar os eleitores, avança a gigante tecnológica.

O mais recente relatório de informações sobre ameaças da Microsoft mostra como o Irão está a desenvolver as suas tácticas antes das próximas eleições presidenciais nos EUA, que provavelmente terão implicações globais.

O relatório vai um pouco mais longe daquilo que os serviços secretos norte-americanos revelaram, dando exemplos específicos das ações que grupos iranianos empreenderam até agora. No entanto, não especifica as intenções do Irão para além de semear o caos. O Irão negou ter planos para interferir ou lançar ciberataques nas eleições presidenciais dos EUA.

Relatório da Microsoft mostra que a Rússia, a China e o Irão estão alinhados

O relatório descreve ainda a forma como a Rússia e a China estão a explorar a polarização política nos Estados Unidos para promover as suas próprias mensagens de divisão num ano eleitoral extremamente importante.

Um grupo ligado à Guarda Revolucionária Iraniana visou um alto funcionário da campanha presidencial dos EUA com um e-mail de phishing em junho.

O grupo iraniano tentou entrar na conta de um antigo candidato presidencial, mas não conseguiu, segundo o relatório. A empresa notificou as pessoas afetadas.

Outro grupo iraniano criou páginas que se faziam passar por sites de notícias dos EUA, visando eleitores de lados opostos do espetro político.

Um sítio de notícias falsas insultou o candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, chamando-lhe "lunático delirante" e insinuando que ele consome drogas.

Irão refuta as acusações

"O Irão tem sido vítima de numerosas operações cibernéticas ofensivas que visam as suas infraestruturas, serviços públicos e indústrias. As capacidades cibernéticas do Irão são defensivas e proporcionais às ameaças que enfrenta. O Irão não tem qualquer intenção ou plano de lançar ciberataques. A eleição presidencial dos EUA é um assunto interno no qual o Irão não interfere".

Mas as conclusões da Microsoft estão em consonância com os recentes avisos dos serviços de informações dos EUA de que atores estrangeiros estão determinados a espalhar falsas alegações antes das eleições de novembro.