Porque é que os investidores estão a correr para o ouro à medida que o brilho do cobre desaparece?

De Tina Teng

Preços do ouro atingiram novo máximo histórico, impulsionados pelas expectativas de taxas de juro mais baixas e aumento da procura de ativos de refúgio. Em contrapartida, metais de base, como o cobre, permanecem fracos, em grande parte devido ao fraco crescimento económico das principais economias

PUBLICIDADE

Os preços do ouro e dos futuros subiram para um novo recorde na sexta-feira, num contexto de expectativas crescentes de que os bancos centrais se comprometam a reduzir as taxas até ao final do ano. O preço do ouro ultrapassou os $2.500 (€2.264) por onça pela primeira vez na história, enquanto os futuros do ouro subiram acima dos $2.540 por onça no último dia de negociação da semana passada. Os preços têm oscilado em torno de níveis semelhantes durante a sessão asiática de segunda-feira.

Em contraste, os metais de base, como o cobre, permaneceram fracos devido a preocupações económicas. O preço dos futuros do cobre caiu para um mínimo de cinco meses de 3,93 dólares (3,56 euros) por libra no início de agosto, antes de registar uma ligeira recuperação para 4,18 dólares (3,79 euros) por libra na segunda-feira, devido à fraca procura na China.

Nos últimos três meses, os futuros do ouro registaram uma subida de 5%, enquanto os futuros do cobre desceram 18%. A recente divergência de tendências entre o ouro e o cobre sugere que os investidores estão a procurar ativos de refúgio, ao mesmo tempo que descartam produtos de base orientados para o crescimento, no meio de preocupações com a economia global.

Aumento do preço do ouro impulsionado por forças macroeconómicas

O cenário macroeconómico indica que os bancos centrais estão em vias de afrouxar as políticas monetárias devido ao abrandamento dos preços no consumidor e ao abrandamento do crescimento económico. Os preços do ouro estão inversamente correlacionados com o valor do dólar americano e das taxas de juro.

Em primeiro lugar, como o ouro é cotado em dólares americanos, um dólar mais fraco torna o ouro menos caro noutras moedas, aumentando assim a procura do metal precioso. Em segundo lugar, taxas de juro mais baixas tornam os ativos que rendem juros, como o dinheiro, menos atrativos, enquanto o ouro se torna mais atrativo como reserva de valor.

O catalisador para o aumento dos preços do ouro pode ter sido os dados dececionantes do mercado imobiliário dos EUA divulgados na sexta-feira, que mostraram que a construção de habitações caiu 6,8% para um mínimo de quatro anos e que as licenças de habitação caíram pelo sexto mês consecutivo em julho.

Os dados reforçaram ainda mais a probabilidade de a Reserva Federal iniciar cortes nas taxas em setembro e posteriormente.

Na semana passada, tanto o Reino Unido como os EUA divulgaram dados de inflação mais baixos do que o esperado para julho, encorajando sinais de um ambiente de taxas de juro mais baixas nestas grandes economias.

Além disso, o Banco da Reserva da Nova Zelândia efetuou inesperadamente a sua primeira redução de taxas desde a pandemia. O banco prevê mais cortes este ano, tendo mudado drasticamente o tom da última reunião devido à rápida deterioração da economia nacional.

Além disso, a procura de refúgio seguro também reforçou os preços do ouro, no meio dos conflitos militares em curso no Médio Oriente e da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

O papel da China na formação dos preços do cobre

A China, como fornecedor e consumidor significativo de cobre, desempenha um papel fundamental na definição das tendências do mercado de metais críticos.

O aumento do preço do cobre no início deste ano foi impulsionado pela redução da produção da China, motivada por um declínio acentuado das taxas de tratamento do cobre.

No entanto, os dados económicos tépidos da China nos últimos meses, juntamente com a turbulência do mercado global devido aos receios de uma recessão nos EUA, fizeram com que os preços do cobre atingissem um mínimo de cinco meses em 8 de agosto.

Apesar da recente recuperação do sentimento do mercado, que levou a uma recuperação dos preços do cobre na semana passada, espera-se que a atual lentidão no sector imobiliário da China continue a pesar sobre a procura. Um enfraquecimento do dólar americano pode, no entanto, ajudar a compensar parte deste declínio.

A longo prazo, é provável que o cobre se mantenha numa tendência ascendente. É um recurso crítico para as energias renováveis, os veículos eléctricos (VE) e as tecnologias de inteligência artificial (IA).

A S&P Global previu que a procura de cobre irá duplicar, atingindo 50 milhões de toneladas métricas até 2035, sendo que a procura mais significativa deverá vir dos EUA, China, Europa e Índia.