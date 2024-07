Mercados aguardam decisões sobre as taxas de juro nos EUA, Reino Unido e Japão

De Tina Teng

Esta semana será marcada pelas decisões sobre as taxas de juro de três grandes bancos centrais: o Banco de Inglaterra, a Reserva Federal e o Banco do Japão.

Os mercados bolsistas registaram uma forte queda na semana passada. Esta semana, a turbulência no mercado pode continuar. Os investidores estão de olhos postos nas decisões sobre as taxas de juro do Banco da Inglaterra (BOE na sigla original), da Reserva Federal (Fed) e do Banco do Japão (BOJ).

Aguarda-se a apresentação dos resultados de grandes empresas tecnológicas, incluindo a Microsoft e a Meta Platforms. Na Europa, as principais empresas do setor da energia, incluindo a Shell e a BP, também deverão apresentar resultados trimestrais.

Europa

O índice provisório de preços ao consumidor (IPC) de julho da zona euro pode ser considerado o indicador económico mais influente da região, uma vez que estes dados são um indicador fundamental para o Banco Central Europeu (BCE) fixar a taxa de juro.

A inflação anual na zona euro arrefeceu para 2,5% em junho, contra 2,6% no mês anterior. No entanto, os dados mantiveram-se acima do objetivo do BCE de 2%, devido aos elevados preços no setor dos serviços. A maioria dos analistas estima que a inflação anual irá arrefecer ainda mais para 2,4% em julho.

Outros dados importantes incluem as leituras rápidas do PIB do segundo trimestre de França, Espanha, Itália e Alemanha, que fornecem informações sobre a trajetória económica da zona euro. Em particular, a economia da Alemanha cresceu 0,2% em termos trimestrais nos primeiros três meses de 2024, revertendo uma contração no último trimestre de 2023. Uma forte melhoria do investimento na construção e a recuperação das exportações contribuíram para o crescimento. Prevê-se que a economia do país registe uma expansão de 0,1% no segundo trimestre.

Reino Unido

Os investidores aguardam a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro, um evento crítico para as bolsas britânicas e para a libra.

Em junho, a inflação regressou ao objetivo do BOE de 2%. Mas, a pressão inflacionista no setor dos serviços e o elevado crescimento dos salários continuam a ser fatores de risco para um possível aumento dos preços no consumidor.

Embora os membros do comité estivessem divididos quanto à trajetória da taxa, os mercados esperavam que o banco reduzisse a taxa em 0,25%, para os 5%, nesta reunião.

Os resultados das grandes empresas continuarão a pesar sobre o sentimento do mercado. As maiores empresas europeias de energia, incluindo a Shell e a BP apresentam os resultados do segundo trimestre esta semana.

Além disso, os grandes bancos, como o HSBC e o Barclays, divulgarão os seus resultados trimestrais, avaliando a saúde do setor financeiro. Os investidores também estarão atentos aos relatórios de empresas farmacêuticas como a Merck Group e a GSK.

Os EUA

A reunião de política da Fed continua a ser um evento crítico para Wall Street, bem como para os mercados globais. Espera-se que ela mantenha a taxa de juro em 5,5% nesta reunião, mas o mais provável é que faça um corte em setembro. A inflação no país arrefeceu para 3,3% em junho, o que foi mais frio do que o esperado, reforçando ainda mais as probabilidades de a Fed iniciar o primeiro corte de taxas desde 2020.

O mercado de trabalho deu sinais de abrandamento nos últimos meses, com a taxa de desemprego a aumentar para 4,1% em junho, o valor mais elevado desde outubro de 2021. Um cenário que poderá conduzir a um corte de taxas pela Fed em setembro.

Ásia-Pacífico

A política monetária do BOJ é considerada um evento crítico para a Ásia. Os analistas esperam que o banco aumente pela segunda vez a sua taxa diretora e reduza as compras de obrigações. Em março, o BOJ implementou a sua primeira subida de taxas desde 2007 e terminou o regime de taxas negativas que estava em vigor desde 2016. O iene japonês fortaleceu-se acentuadamente em julho, com as apostas de que o BOJ iria apertar ainda mais a sua política monetária. No entanto, a taxa de juro do Japão permanece próxima de zero, muito abaixo das de outras grandes economias. O país sofreu deflação durante várias décadas antes de os preços no consumidor começarem a subir, graças às políticas de flexibilização maciça da pandemia. No entanto, as autoridades querem ver um consumo sustentável antes de implementar novas medidas de aperto.

A China está prestes a divulgar os seus Índices de Gestores de Compras (PMI) para a indústria transformadora e para a indústria não transformadora relativos a junho. As atividades industriais contraíram-se pelo segundo mês consecutivo em junho, evidenciando a lenta recuperação económica do país. Os analistas preveem que o PMI da indústria transformadora permanecerá contraído em julho.

Além disso, o IPC do segundo trimestre da Austrália deverá impulsionar a volatilidade do mercado local, uma vez que a inflação mensal subiu para 4% em maio, aumentando pelo terceiro mês consecutivo. Espera-se que o Banco da Reserva da Austrália aumente a taxa de juro na sua próxima reunião.