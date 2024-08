De Tina Teng

O sentimento de risco pode continuar a moldar as tendências dos mercados após uma semana turbulenta. Os resultados da Novo Nordisk vão estar no centro das atenções, com os investidores a avaliar a trajetória de crescimento da maior empresa da Europa.

PUBLICIDADE

Após a forte venda de sexta-feira nos mercados globais, o sentimento de risco pode continuar a dominar os movimentos do mercado. No entanto, os investidores podem sentir um alívio, uma vez que os dados económicos são relativamente leves esta semana. Na Europa, as principais economias vão divulgar os índices de gerentes de compras (PMIs) de serviços finais, oferecendo mais informações sobre a trajetória da inflação na região. Além disso, a Novo Nordisk, a maior empresa europeia em termos de valorização bolsista, deve apresentar os resultados trimestrais, juntamente com a concorrente americana, a Eli Lilly.

É de salientar várias tendências relevantes nos mercados financeiros. O euro fortaleceu-se face ao dólar na sexta-feira, sendo visto como uma moeda de refúgio. As ações, em especial as tecnológicas, registaram fortes quedas. Os rendimentos das obrigações do Tesouro a nível mundial caíram acentuadamente devido às crescentes expetativas de que os bancos centrais efectuem mais cortes nas taxas. O preço das matérias-primas subiu, impulsionado por um dólar americano mais leve.

Noutros locais, a China deve divulgar o Índice de Preços no Consumidor (IPC) para julho. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) também vai fixar a taxa de juro, oferecendo mais pistas sobre a trajetória das taxas dos principais bancos centrais.

Europa

O mercado vai continuar a concentrar-se nos resultados, uma vez que a maior empresa europeia, a Novo Nordisk, deve apresentar os resultados do segundo trimestre, com as vendas dos medicamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy, em destaque. Os analistas esperam que a empresa continue a registar um crescimento de dois dígitos, superior a 20% em termos anuais. Os investidores vão também acompanhar os resultados do banco italiano Banca Popolare di Sondrio e do gigante mineiro suíço Glencore.

Na frente económica, as principais economias - incluindo a Espanha, a França e a Alemanha - devem divulgar os PMIs de serviços finais para julho, com expetativas de que os serviços destes países se mantenham em expansão. Isto apesar de os preços elevados no sector continuarem a impulsionar a inflação. As vendas a retalho da zona euro para junho também devem ser divulgadas esta semana. O consenso sugere que os dados mostrem uma descida sequencial de 0,2%, após um aumento de 0,1% em maio. As vendas de produtos alimentares e combustíveis aumentaram em maio, enquanto as vendas de produtos não alimentares diminuíram. Além disso, a Alemanha vai divulgar os dados relativos à produção industrial e à balança comercial de junho, fornecendo informações sobre as atividades industriais do país. Espera-se que a produção industrial regresse ao crescimento mensal, após três contrações mensais consecutivas.

EUA

Após os resultados trimestrais dos gigantes da tecnologia, a época de resultados nos EUA vai continuar com os principais fabricantes de carros elétricos e empresas farmacêuticas, incluindo o Lucid Group, Rivian, Eli Lilly and Co. e Gilead Sciences. O gigante do entretenimento Walt Disney também deve apresentar os seus resultados do segundo trimestre.

Em Wall Street, os rendimentos das obrigações do Tesouro caíram acentuadamente após os dados do emprego da passada sexta-feira, intensificando ainda mais a venda nos mercados globais. O dólar americano desceu significativamente no meio de expectativas de que a Reserva Federal efetue três cortes nas taxas de juro este ano. Com o diferencial de rendimento entre as notas do Tesouro a dois anos e a 10 anos a aproximar-se do zero, os mercados estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma recessão económica.

Na frente económica, os EUA vão divulgar o PMI de serviços Institute for Supply Management (ISM) para julho. As previsões sugerem que os dados vão regressar à expansão, após uma contração no mês anterior. No entanto, números mais fracos do que o esperado podem exacerbar os receios de recessão dos investidores.

Ásia-Pacífico

O IPC e o Índice de Preços no Produtor (IPP) da China para julho vão estar em destaque esta semana. Enquanto as principais economias ocidentais têm enfrentado pressões inflacionistas, a China está a enfrentar problemas de deflação devido à fraca procura interna. No entanto, os dados mostraram que a inflação anual aumentou pelo quarto mês consecutivo em junho. Prevê-se que os preços no consumidor continuem a aumentar a uma taxa de crescimento anual de 0,3% em julho. Entretanto, o preço de fábrica, o PPI, pode prolongar o seu crescimento negativo, uma tendência que persiste desde outubro de 2022, embora a queda dos preços em junho tenha sido a mais suave desde janeiro de 2023.

A decisão sobre a taxa do Banco da Reserva da Austrália (RBA) será crítica para os mercados de ações na região e para o dólar australiano. Espera-se que o banco mantenha a taxa de caixa oficial em 4,35%, uma vez que a inflação permanece estável. O IPC anual foi registado em 3,8% em junho, abaixo dos 4% do mês anterior. No entanto, este nível é ainda bastante superior ao objetivo de 2%.