Mercados europeus abrem em forte queda

Os mercados europeus abriram em forte baixa, com o sentimento de risco a continuar a prevalecer após as intensas vendas na sessão asiática de segunda-feira.

O CAC 40 da França caiu 2,78%, o DAX da Alemanha caiu 2,84%, enquanto o FTSE 100, de Londres, abriu 2,19% mais baixo na manhã de segunda-feira.

No entanto, o euro fortaleceu-se em relação à maioria das outras moedas principais, com o EUR/USD a subir 2% desde a passada sexta-feira, uma vez que é visto como uma moeda de refúgio.

Os mercados bolsistas japoneses registaram quedas significativas, que chegaram a atingir os 10% na segunda-feira, prolongando as intensas vendas que se seguiram à subida das taxas do Banco do Japão na semana passada. O iene japonês atingiu o seu nível mais elevado desde 3 de janeiro.

Os mercados estão em pânico devido aos dados económicos mais fracos nos EUA, enquanto a Reserva Federal (Fed) continua relutante em baixar as taxas de juro.

Os investidores estão preocupados com a possibilidade de a FED ser demasiado lenta a afrouxar a sua política monetária para evitar uma recessão económica.

Em Wall Street, os três futuros de referência estão em forte queda, apontando para uma nova descida quando os mercados dos EUA abrirem hoje. Em particular, os futuros do Nasdaq, um índice de alta tecnologia, caíram 5%.

Os ativos de refúgio - incluindo o ouro, o iene japonês, o euro e as obrigações do tesouro - subiram, com os investidores a refugiarem-se em destinos mais seguros.

Além disso, o indicador de medo, o Índice de Volatilidade CBOE (VIX), disparou 26% para mais de 23, o nível mais elevado registado desde março de 2023.

A derrocada do mercado japonês repercute-se a nível mundial

Os dois índices japoneses de referência, o Nikkei 225 e o Topix, caíram mais de 10%, empurrando ambos para território de mercado em baixa, definido por uma descida de 20% em relação aos máximos recentes.

Este colapso do mercado seguiu-se à subida das taxas do Banco do Japão (BOJ) e a novas medidas para reduzir o programa de compra de obrigações.

Estas medidas conduziram a uma apreciação significativa do iene japonês, uma vez que as transações de carry trade do iene ,face a outras moedas, foram invertidas.

Além disso, a subida das taxas de juro suscitou preocupações de que as empresas no Japão, muitas das quais com elevados níveis de endividamento, possam ter dificuldades em manter as suas operações.

Os investidores venderam as suas participações nos mercados bolsistas e converteram o seu dinheiro em ienes, antecipando retornos mais elevados com o aumento das taxas de juro.

O iene fortaleceu-se 7% contra o dólar, atingindo o seu nível mais alto desde janeiro, com a taxa de câmbio USD/JPY caindo de 154 para apenas 142,66, a partir das 7:40 CEST.

As vendas do mercado de ações no Japão repercutiram-se noutros mercados regionais, devido às substanciais participações do governo japonês no estrangeiro, particularmente em Wall Street.

Rendimentos das obrigações do Tesouro caem, o ouro dispara e a bitcoin cai

As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro a nível mundial registaram uma forte descida devido ao sentimento de ausência de risco prevalecente, uma vez que as obrigações são normalmente vistas como um porto seguro em tempos de crise.

As taxas de rendibilidade das obrigações evoluem em sentido inverso ao dos preços das obrigações. O principal indicador, o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos, caiu para 3,75%, o nível mais baixo desde junho de 2023.

Na Ásia, o rendimento das obrigações do Tesouro japonês a 10 anos caiu 14 pontos base para um mínimo de quatro meses de 0,8%.

As principais obrigações do Tesouro europeias podem registar um padrão semelhante, com as obrigações alemãs e os preços das obrigações do Tesouro do Reino Unido a sofrerem uma pressão de subida.

Os preços do ouro subiram perto de um máximo histórico, uma vez que o metal precioso também é visto como um ativo tradicional de refúgio.

Os futuros do ouro na Comex subiram 0,73% para $2.487 (€2275) por onça, a apenas 0,7% do máximo histórico registado em julho.

Por outro lado, a bitcoin foi vendida, refletindo o seu estatuto de ativo mais arriscado. A maior criptomoeda perdeu 18% desde sexta-feira, atingindo $ 53,400 (€ 49,043) às 7h40 CEST.