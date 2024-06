A maior bolsa de criptomoedas da Turquia foi pirateada

A utilização de criptomoedas na Turquia começou a aumentar rapidamente depois de 2020, como defesa contra uma queda profunda do valor da lira.

O maior mercado de criptomoedas da Turquia, o BtcTurk, anunciou no sábado que a sua bolsa tinha sido pirateada, enquanto um popular analista de Bitcoin afirmou que o montante de dinheiro roubado ascendia a quase 51 milhões de euros.

"As nossas equipas detetaram que houve um ataque cibernético à nossa plataforma em 22 de junho de 2024, que provocou o processamento de levantamentos não controlados. Apenas alguns dos saldos das hot wallets de 10 criptomoedas foram afetados pelo ciberataque em questão, e as nossas cold wallets, onde se encontra a maior parte dos ativos, estão a salvo", refere a bolsa no comunicado.

Uma carteira quente é uma carteira de criptomoeda que está sempre conetada à Internet ou a outro dispositivo conetado - enquanto uma carteira fria é aquela que está offline e, portanto, protegida contra hackers.

"A solidez financeira do BtcTurk está bem acima dos valores afetados por este ataque, e os ativos do usuário não serão afetados por essas perdas", acrescentou o mercado.

A bolsa acrescentou ainda que está conduzindo uma "pesquisa detalhada" sobre o assunto e que as autoridades de segurança foram notadas.

"Por precaução, os depósitos e retiradas de criptomoedas foram interrompidos e serão disponibilizados para uso assim que nosso trabalho for concluído", concluiu BtcTurk no comunicado.

"Agradecemos a vossa compreensão durante este processo e informamos que partilharemos convosco todos os desenvolvimentos relativos a esta questão."

ZachXBT, um conhecido analista de Bitcoin disse em um post no X que ele acha que "o culpado é provavelmente este endereço que tenho observado que tem movido 1.96M AVAX ($ 54.2M) e transferido para Coinbase / THORChain". O analista também anexou um endereço de criptomoeda à sua postagem.

As criptomoedas são muito populares na Turquia, e o país é o quarto maior mercado de comércio de criptografia do mundo.

O uso de criptomoedas na Turquia começou a aumentar rapidamente após 2020 como uma defesa contra uma queda profunda no valor da lira.

Faruk Fatih Ozer, o fundador da Thodex, uma das maiores bolsas de criptografia da Turquia que acabou por ser um golpe de saída, foi preso no ano passado por 11,196 anos por defraudar investidores em milhões de dólares.