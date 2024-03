Ataque em sala de espetáculos de Moscovo faz pelo menos 40 mortos

De Euronews

Até cinco homens terão estado envolvidos no ataque.

Um tiroteio e explosões numa sala de concertos na região de Moscovo, na Rússia, fizeram pelo menos 40 mortos e 100 feridos, avança a agência russa TASS, citando fonte do FSB, o serviço de segurança interna da Rússia.

Segundo a agência russa Interfax, até cinco homens terão estado envolvidos nos ataques.

O Comité de Investigação russo diz que se tratou de um ataque terrorista, mas não esclareceu se há suspeitas sobre a autoria dos ataques.

Segundo as agências noticiosas, entre três a cinco homens, vestidos com fardas de combate, entraram no Crocus City Hall, uma sala com capacidade para 6.000 pessoas onde estava a decorrer um concerto, e começaram a disparar armas automáticas contra a multidão e a lançar explosivos. Terão sido registadas, pelo menos, duas grandes explosões.

A polícia de intervenção conseguiu entrar e evacuar o local, segundo os meios de comunicação russos. Ainda segundo a comunicação social russa, o edifício foi parcialmente destruído pelo fogo e o teto corre o risco de colapsar.

O FSB informou que está a tomar "todas as medidas necessárias" para lidar com o tiroteio. A comissária para os direitos humanos de Moscovo também já veio dizer que se trata de um "ataque terrorista".

As autoridades moscovitas cancelaram entretanto todos os outros eventos, culturais ou desportivos, que estavam previstos na região para o fim de semana.

Fonte da Casa Branca já revelou que, por agora, "não há indicação" de envolvimento ucraniano no ataque.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maroa Zakharova, pediu à comunidade internacional para condenar o "crime monstruoso" em Moscovo. O líder checheno, Ramzan Kadyrov, emitiu um comunicado condenando de forma veemente "tais atos de violência, brutalidade e irresponsabilidade contra civis".

As embaixadas ocidentais em Moscovo tinham alertado, há cerca de duas semanas, para a possibilidade de ataques na capital russa, aconselhando os cidadãos a evitarem multidões.