"Vamos alimentar o mundo em 50 anos". Cientistas por trás de cofre gigante de sementes ganham Prémio Mundial da Alimentação

De Rebecca Ann Hughes com

O Banco Mundial de Sementes de Svalbard foi inaugurado em 2008 e contém atualmente 1,25 milhões de amostras de sementes de quase todos os países do mundo.

PUBLICIDADE

Dois homens que foram fundamentais para a criação de um cofre global de sementes, destinado a salvaguardar a diversidade agrícola mundial, serão galardoados com o Prémio Mundial da Alimentação de 2024.

Cary Fowler, enviado especial dos EUA para a Segurança Alimentar Global, e Geoffrey Hawtin, cientista agrícola do Reino Unido e membro do conselho executivo do Global Crop Diversity Trust, vão receber o prémio anual e dividirão um prémio de 500 mil dólares (464 000 euros).

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, elogiou os dois homens pelo seu "papel fundamental na preservação da diversidade das culturas" nos bancos de sementes de todo o mundo.

Ambos ajudaram também a criar o Banco Mundial de Sementes, que protege atualmente mais de 6.000 variedades de culturas e plantas culturalmente importantes.

Cofre do dia do juízo final: um banco global de sementes para salvaguardar a segurança alimentar

Em 2004, Fowler e Hawtin lideraram os esforços para construir um banco de reserva das sementes das culturas mundiais num local onde pudessem estar a salvo de convulsões políticas e alterações ambientais.

As instalações foram construídas na encosta de uma montanha numa ilha norueguesa no Círculo Polar Ártico, onde as temperaturas poderiam garantir a preservação das sementes.

O Banco Mundial de Sementes de Svalbard - também conhecido como o "Cofre do Juízo Final" - foi inaugurado em 2008 e atualmente guarda 1,25 milhões de amostras de sementes de quase todos os países do mundo.

Fowler e Hawtin foram galardoados com Prémio Mundial da Alimentação pelo papel na criação do chamado "Cofre do Juízo Final" World Food Prize Foundation via AP

Fowler, que propôs pela primeira vez a criação do cofre de sementes na Noruega, revelou que a sua ideia foi inicialmente recebida com perplexidade pelos líderes dos bancos de sementes de alguns países.

"Para muitas pessoas, hoje em dia, parece uma coisa perfeitamente razoável a fazer. Trata-se de um recurso natural valioso e queremos oferecer-lhe uma proteção sólida", afirma.

"Há quinze anos, enviar um monte de sementes para o local mais próximo do Pólo Norte onde se pode voar e colocá-las dentro de uma montanha era a ideia mais louca que alguém alguma vez teve".

Centenas de bancos de sementes mais pequenos existem noutros países há muitas décadas, mas Fowler diz que foi motivado pela preocupação de que as alterações climáticas pudessem perturbar a agricultura, tornando ainda mais essencial um fornecimento abundante de sementes.

As alterações climáticas estão a ameaçar as culturas e o abastecimento alimentar

Hawtin afirma que, juntamente com as ameaças existentes às culturas, como insetos, doenças e degradação dos solos, as alterações climáticas aumentaram a necessidade de um cofre de sementes seguro e de reserva.

Em parte, isso deve-se ao facto de as alterações climáticas terem o potencial de agravar ainda mais os problemas anteriores.

"Acabamos por ter um espetro totalmente novo de pragas e doenças em diferentes regimes climáticos", afirma Hawtin.

"As alterações climáticas estão a colocar uma série de problemas adicionais àqueles que sempre foram significativos".

'Alimentaremos o mundo em 50 anos'

Fowler e Hawtin dizem esperar que a sua vitória do Prémio Mundial da Alimentação lhes permita obter centenas de milhões de dólares de financiamento adicional para os bancos de sementes em todo o mundo.

A manutenção destas operações é relativamente barata, especialmente se tivermos em conta o facto de serem essenciais para garantir um abastecimento alimentar abundante, mas as necessidades de financiamento são eternas.

"Esta é realmente uma oportunidade para passar a mensagem e dizer: 'Esta quantia relativamente pequena de dinheiro é a nossa apólice de seguro, a nossa apólice de seguro de que vamos conseguir alimentar o mundo daqui a 50 anos'", afirma Hawtin.

PUBLICIDADE

O Prémio Mundial da Alimentação foi fundado por Norman Borlaug, que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1970 pelo seu papel na Revolução Verde, que aumentou drasticamente o rendimento das colheitas e reduziu a ameaça de fome em muitos países.

O prémio será atribuído durante o Diálogo Internacional Norman E. Borlaug, conferência que se realiza anualmente de 29 a 31 de outubro em Des Moines, nos Estados Unidos.