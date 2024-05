Inundações ameaçam um em cada oito europeus e 11% dos hospitais

Direitos de autor Olivier Matthys/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Olivier Matthys/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Inundações mortais atingem a Bélgica em 2021 - Direitos de autor Olivier Matthys/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Inundações mortais atingem a Bélgica em 2021 - Direitos de autor Olivier Matthys/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Artigo publicado originalmente em francês

A Agência Europeia do Ambiente publicou um relatório sobre o impacto das alterações climáticas no ciclo da água. Em 40 anos, as tempestades violentas já fizeram mais de 5 500 vítimas.