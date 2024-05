Chuvas fortes no sul do Brasil fazem 56 mortos, mais de 70 pessoas continuam desaparecidas

De Euronews

As inundações no estado brasileiro de Rio Grande do Sul destruíram estradas e provocaram deslizamentos de terra. População está sem eletricidade e rede de telecomunicações.

As fortes chuvas que atingiram Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, mataram pelo menos 56 pessoas, de acordo com a última atualização das autoridades brasileiras. Há ainda mais de 70 desaparecidos.

Foram ativados meios como helicópteros para resgatar pessoas que se refugiaram nos telhados das casas que ficaram inundadas. As fortes chuvas já deslocaram mais de 30 mil pessoas.

As inundações destruíram estradas e outras infraestruturas, além de terem provocado deslizamentos de terra.

Sem internet, serviço de telefone ou eletricidade, a população teve dificuldades para comunicar com as autoridades e familiares.

As inundações em todo o estado brasileiro superam as verificadas durante o dilúvio histórico de 1941, em Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.

O clima em toda a América do Sul é afetado periodicamente pelo fenómeno climático El Niño, associado ao aumento das temperaturas da superfície no centro e leste do Oceano Pacífico tropical. No Brasil, o El Niño historicamente causou secas no norte e chuvas intensas no sul.

Este ano, os impactos do El Niño foram particularmente dramáticos, com uma seca histórica na Amazónia. Os especialistas acreditam que estes fenómenos extremos estão a acontecer com cada vez mais frequência devido às alterações climáticas.