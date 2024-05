Presidente da Geórgia veta lei que provocou semanas de protestos

De Euronews com AP

A presidente da Geórgia vetou, no sábado, a chamada “lei russa” contra os meios de comunicação social, que provocou semanas de protestos em massa.

Tal como tinha afirmado na entrevista à Euronews, a presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, vetou a lei sobre a influência estrangeira.

A lei exige que os meios de comunicação social e as ONG se registem como “perseguindo os interesses de uma potência estrangeira”, caso recebam mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro.

Os críticos da lei conhecida por "lei russa" afirmam que esta se assemelha muito à legislação utilizada pelo Kremlin para silenciar os opositores e que irá obstruir a candidatura da Geórgia à adesão à UE.

A presidente Salome Zourabichvili, que está cada vez mais em desacordo com o partido no poder na Geórgia, disse no sábado que a lei contradiz a Constituição da Geórgia e “todos os padrões europeus”, e acrescentou que “deve ser abolida”.

Todavia, o partido que governa, “Sonho Georgiano”, tem uma maioria suficiente para anular o veto de Zourabichvili, e espera-se que o faça nos próximos dias.

O Governo da Geórgia insiste que a lei se destina a promover a transparência e a travar o que considera ser uma influência estrangeira nociva no país de 3,7 milhões de habitantes.