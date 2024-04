"O progresso é possível": Como é que o Brasil e a Colômbia reduziram a desflorestação?

A perda de florestas tropicais teria sido muito maior sem melhorias no Brasil e na Colômbia, onde a análise conclui que a ação política teve um enorme impacto.

A perda de floresta tropical no Brasil e na Colômbia diminuiu drasticamente no ano passado, mas os incêndios e o aumento do abate de árvores noutros locais contrariaram gravemente este progresso.

Em 2023, os trópicos perderam 3,7 milhões de hectares de floresta primária - uma área apenas mais pequena do que o Butão, ou o equivalente a perder 10 campos de futebol por minuto. De acordo com um inquérito anual efectuado pela organização de investigação World Resources Institute (WRI) e pela Universidade de Maryland, a perda de árvores tropicais é cerca de 9% inferior à de 2022.

A perda global de árvores teria sido muito maior sem as melhorias registadas no Brasil e na Colômbia, onde a análise conclui que a ação política teve um enorme impacto.

Mas esta redução ainda não coloca o mundo no caminho certo para acabar com a desflorestação até 2030. Faltam apenas seis anos para o prazo de 2030 para travar e inverter a perda de florestas estabelecido por 145 nações na COP26 em 2021.

The top 10 countries for primary forest loss in 2022 & 2023. World Resources Institute

"O mundo deu dois passos à frente e dois passos atrás no que diz respeito à perda de florestas no ano passado", diz Mikaela Weisse, diretora do Global Forest Watch do WRI.

"Os declínios acentuados na Amazónia brasileira e na Colômbia mostram que é possível progredir, mas o aumento da perda de floresta noutras áreas contrariou em grande medida esse progresso."

Weisse acrescenta que temos de aprender com os países que estão a conseguir abrandar a desflorestação.

Porque é que a desflorestação abrandou no Brasil e na Colômbia?

O relatório aponta uma mudança na liderança política como uma das principais razões para as reduções significativas na perda de florestas no Brasil e na Colômbia.

Os novos líderes de ambos os países deram ênfase à proteção ambiental e à conservação das florestas.

Durante o mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil registou uma redução de 36% em 2023, com a perda de floresta primária a atingir o seu nível mais baixo desde 2015. Desde a sua reeleição, Lula revogou medidas anti-ambientais, reconheceu novos territórios indígenas e reforçou as medidas de aplicação da lei contra práticas como o abate ilegal de árvores.

A graph of Tropical primary forest loss from 2002 to 2023. World Resources Institute

Uma melhoria ainda mais acentuada foi registada na Colômbia, onde a perda de floresta primária diminuiu para metade em 2023, sob o Presidente Gustavo Petro Urrego, em comparação com 2022.

Não há dúvida de que a recente ação do governo e o empenho das comunidades tiveram um impacto profundo nas florestas da Colômbia. Alejandra Laina Gestor de recursos naturais no WRI Colômbia

"A história do desmatamento na Colômbia é complexa e profundamente entrelaçada com a política do país, o que torna a redução histórica de 2023 particularmente poderosa", diz Alejandra Laina, gerente de recursos naturais do WRI Colômbia.

"Não há dúvida de que a ação recente do governo e o compromisso das comunidades tiveram um impacto profundo nas florestas da Colômbia, e encorajamos os envolvidos nas negociações de paz atuais a usar esses dados como um trampolim para acelerar o progresso."

Os resultados do inquérito do ano passado mostram que, quando a proteção das florestas se torna uma prioridade para os líderes mundiais, é possível fazer progressos.

A agricultura e os incêndios estão a provocar a perda de florestas em todo o mundo

Os incêndios foram responsáveis por pouco mais de metade de toda a perda de florestas a nível mundial em 2023. Em países tropicais como a Bolívia, os incêndios são frequentemente provocados por seres humanos para limpar terras para culturas ou pastagens.

A agricultura foi um dos principais motores da desflorestação no país, sendo a produção de soja responsável pela perda de quase um milhão de hectares de floresta desde o início do século. Também o Laos tem assistido à expansão da agricultura, que tem conduzido à perda de florestas.

No entanto, as alterações climáticas também estão a desempenhar um papel importante. Em condições de calor e seca, os incêndios provocados pelo homem podem facilmente propagar-se fora de controlo e a Bolívia registou um calor recorde no ano passado devido a uma combinação do El Niño e do aquecimento global.

Os incêndios também conduziram à perda de florestas fora dos trópicos, tendo o Canadá registado um ano recorde.

O incêndio florestal de McDougall Creek arde na encosta de uma montanha acima de uma casa à beira do lago em West Kelowna, Canadá. Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

A seca generalizada e o aumento das temperaturas provocado pelas alterações climáticas afectaram grande parte do mundo. No Canadá, conduziu à pior época de incêndios de que há registo, com cinco vezes mais árvores perdidas em incêndios entre 2022 e 2023.

"Os dados de satélite ajudam-nos a monitorizar a extensão dos incêndios florestais ao longo dos anos, incluindo os que conduzem à perda de cobertura arbórea", afirma Alexandra (Sasha) Tyukavina, professora de investigação associada na Universidade de Maryland.

"Isso é especialmente importante para entender como anos extremos de incêndio - como a temporada de incêndios florestais recorde do Canadá em 2023 - afetam as florestas do mundo ao longo do tempo."