Drone com inteligência artificial para combater incêndios

De Euronews

Empresa dinamarquesa desenvolve drones equipados com câmaras térmicas e inteligência artificial para o combate a fogos florestais

Um drone equipado com inteligência artificial para ajudar no combate aos incêndios.

PUBLICIDADE

É esta a aposta da "start up" dinamarquesa Robotto, que equipa pequenos drones com instrumentos que permitem detetar e seguir, em tempo real, a evolução de fogos florestais.

Kenneth Richard Geipel, diretor executivo da Robotto:"Tipicamente, quando os bombeiros respondem a um incêndio, dependem de mapas de fogos com 12 horas ou, no pior dos casos, 24 horas. E isso significa que sempre que saem para uma operação, precisam de obter uma visão geral da situação, que os atrasa no combate efetivo contra o incêndio. Por isso, nas fases bastante iniciais de um fogo florestal, esses primeiros momentos são críticos para garantir que não ficam fora de controlo. Com a nossa tecnologia, podem ter uma visão instantânea de onde está o incêndio, do tamanho que tem, de onde é mais intenso e, assim, dispôr os seus recursos."

Os drones da Robotto são equipados com câmaras térmicas que enviam informação em tempo real para unidades de processamento dotadas de inteligência artifical para analisar os dados recolhidos.

A tecnologia já está a ser testada por uma equipa de bombeiros da região espanhola da Catalunha.

E a empresa diz que o sistema pode ser também usado para acompanhar espécies animais vulneráveis ou detetar, por exemplo, uma pessoa ferida que precisa de assistência.