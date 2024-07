De Portugal à Bulgária e Macedónia do Norte, incêndios florestais não dão tréguas na Europa

De Euronews

Incêndio em Alcabideche, no domingo, feriu 14 pessoas. Na Bulgária, estão a ser distribuídas casas móveis a quem ficou sem alojamento devido ao fogo numa região fronteiriça com a Turquia.

As altas temperaturas e o vento que se têm feito sentir nos últimos dias culminaram com incêndios florestais em vários países europeus.

Em Portugal, no passado domingo, 14 pessoas ficaram feridas, 11 bombeiros e três civis, num fogo em Alcabideche, Cascais, que começou pouco depois do meio-dia e só foi dominado ao final da tarde.

As chamas deflagraram numa zona de mato na localidade de Murches, numa encosta perto do mar.

Segundo a Proteção Civil, nenhum dos feridos ficou em estado grave. As chamas estiveram muito perto de habitações mas, de acordo com as autoridades, não houve necessidade de fazer evacuações. Os únicos danos do fogo registaram-se num centro hípico na localidade da Charneca, obrigando os bombeiros a retirar cerca de 30 cavalos que estavam no local. Não foram ainda revelados pormenores sobre a origem do incêndio, que chegou a ser combatido por mais de 400 operacionais.

Esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que vão estar sob aviso laranja até quarta-feira os 18 distritos de Portugal continental, com temperaturas máximas previstas de 41º. Cerca de 50 concelhos de oito distritos estão em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente.

Situação difícil na Macedónia do Norte e Bulgária

Na Macedónia do Norte, que tem sido fustigada por incêndios nas últimas duas semanas, sete fogos continuam ativos e a situação é mais grave entre as cidades de Stip e Negotino, onde as chamas alastraram ao longo de 30 quilómetros na Montanha de Serta, no sul do país.

Foram destacados para a zona dois helicópteros da polícia, um helicóptero do exército, 60 agentes da polícia de serviços especiais e 100 membros do exército.

Na Bulgária, os incêndios florestais num município na fronteira com a Turquia foram controlados após sete dias de combate às chamas.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o incêndio afetou cerca de 73 quilómetros de terreno e estão a ser entregues casas móveis às pessoas que perderam as suas habitações na aldeia de Voden.