Como o Catar utiliza a inteligência artificial na educação, na arte e em veículos autónomos

A tecnologia está em constante evolução e o Qatar 365 quis analisar a forma como a inteligência artificial está a ser utilizada nas salas de aula e nas estradas. Entrevistámos também a artista Amrita Sethi, que nos explicou como os tokens não fungíveis revolucionaram e democratizaram a arte.

PUBLICIDADE

A tecnologia tornou-se uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na diversão e no lazer. Neste episódio do Qatar 365 exploramos de que forma o Catar aproveita a evolução constante da tecnologia para projetar um futuro simultaneamente sustentável e seguro. Aadel Haleem visitou três universidades na Cidade da Educação do Catar para ver como os institutos de ensino superior estão a integrar a inteligência artificial nos programas de estudos. Da Northwestern University Qatar à Georgetown University Qatar, passando pela Carnegie Mellon University Qatar, todas partilham a mesma opinião: o uso da inteligência artificial na educação veio para ficar e a única forma de acompanhar este fenómeno é continuar a aprender sobre os limites das novas tecnologias e sobre a forma mais ética de as usar.

Na encruzilhada entre a tecnologia, a arte e o design, encontramos o mundo dos NFT, ou tokens não fungíveis, ativos digitais únicos e versáteis criados na blockchain. Tendo surgido pela primeira vez em 2014, a arte NFT tornou-se uma forma de os artistas se expressarem e divulgarem as suas obras-primas sem terem de estar vinculados a um espaço físico ou a uma galeria de arte. Laila Humairah conversou com Amrita Sethi, uma artista NFT de renome, que partilhou connosco a sua opinião sobre a forma como os NFT revolucionaram e democratizaram a arte e como irão continuar a revolucionar as tendências de consumo.

Por último, Laila Humairah passeou num autocarro autónomo que está a ser testado pela Mowasalat. O autocarro, totalmente elétrico e sem condutor, é gerido por um programa de IA. Embora ainda falte algum tempo para que o autocarro autónomo seja lançado ao público, este vislumbre do futuro da mobilidade no Catar tem criado um burburinho. O governo tem vindo a desenvolver uma infraestrutura de veículos elétricos, com a introdução gradual de marcas estrangeiras no mercado e a criação de mais estações de carregamento. O fabricante chinês de automóveis BYD e a empresa americana de tecnologia Tesla foram os últimos a lançar modelos novos no país.