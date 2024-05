Polícia evacua acampamento de manifestantes pró-Palestina

De Euronews

Polícia ocupou o acampamento no campus da UCLA, em Los Angeles, depois de uma noite marcada por confrontos entre estudantes pró-Palestina e pró-Israel.

PUBLICIDADE

A polícia ordenou a evacuação de um acampamento de manifestantes pró-Palestina no campus da Universidade de Los Angeles (UCLA), esta quarta-feira, depois de uma noite marcada por confrontos com contramanifestantes pró-Israel. A polícia de choque ocupou a área, para evitar novos confrontos.

Entretanto, os manifestantes ocuparam a escadaria da Universidade. Uma grande multidão de estudantes e outros simpatizantes da causa palestiniana juntaram-se para ouvir discursos de várias personalidades contra a guerra de Israel em Gaza e o apoio dos Estados Unidos ao Estado hebraico. Um pequeno grupo de estudantes pró-Israel juntou-se noutra zona e não se repetiram os confrontos.

A forte presença policial nesta segunda noite de manifestações contrastou com o ambiente na noite anterior, em que os contramanifestantes invadiram o acampamento e entraram em confronto físico com os elementos pró-Palestina. As cenas de luta duraram várias horas até que a polícia interviesse e não foram feitas quaisquer detenções. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. A resposta morna das autoridades levantou críticas por parte de políticos, grupos de estudantes muçulmanos e grupos de pressão.