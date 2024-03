Temporada de incêndios florestais na Sibéria começa antes do tempo

De euronews

Os invernos amenos com pouca neve já provocaram os primeiros incêndios florestais na região de Primorie, no extremo oriental da Rússia.

PUBLICIDADE

Os primeiros incêndios florestais deflagraram na região russa de Primorie, na costa do Pacífico. Depois do inverno relativamente suave com pouca neve, o solo e a vegetação secaram rapidamente e os fortes ventos levaram as brasas para grandes áreas.

Normalmente, os incêndios florestais na região só aparecem em meados do Verão, pelo que podemos ver como foram antecipados cerca de 3-4 meses.

Até sábado de manhã, sete dos 16 incêndios tinham sido extintos e outro estava sob controle. Em 22 municípios há um alto nível de alerta de incêndio, a Força Aérea está a rastrear a região em busca de possíveis focos de incêndio.

Até agora, nenhuma vítima foi relatada. Várias estruturas de madeira em áreas rurais foram incendiadas. As autoridades locais aconselham rigorosamente os cidadãos a não acenderem fogueiras ou lenha seca.

A região de Primorie, na fronteira com a China, abriga uma das reservas mais importantes para o leopardo de Amur, em perigo de extinção.