Responsáveis da discoteca que ardeu em Istambul detidos para interrogatório

Fogo deflagrou quando se realizavam obras de renovação na discoteca, que não tinham as licenças necessárias. As autoridades detiveram seis pessoas para interrogatório, incluindo os gerentes do espaço de diversão noturna. Morreram 29 pessoas no incêndio.

Foi aberta uma investigação ao incêndio numa discoteca de Istambul, na Turquia, que matou 29 pessoas e fez vários feridos. No estabelecimento decorriam obras de renovação, que não tinham sido autorizadas pelas entidades compententes. Todas as vítimas mortais são trabalhadores da construção que se encontravam no local

A discoteca Masquerade ficava no rés-do-chão de um edifício de 16 andares.

Responsáveis da discoteca sob investigação

O governador de Istambul, Davut Gul, disse aos jornalistas que a causa do incêndio está a ser investigada.

As autoridades detiveram seis pessoas para interrogatório, incluindo os responsáveis do clube noturno e uma pessoa responsável pelas obras de renovação, segundo as agências internacionais.

O estabelecimento de diversão noturna estava encerrado durante o Ramadão, o mês sagrado muçulmano, os proprietários estavam a tentar concluir as obras de renovação a tempo do feriado do Eid, que se segue ao mês de jejum, segundo as agências internacionais.

O presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, anunciou entretanto que as autoridades estão a inspecionar todo o edifício para avaliar se tem condições de segurança.