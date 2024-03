Quatro mortos e 21 feridos em incêndio num lar de idosos na Alemanha

De Euronews

Um bombeiro e um agente da polícia também ficaram feridos. Causas do fogo são desconhecidas.

Quatro pessoas morreram e pelo menos 21 ficaram feridas num incêndio num lar de idosos, na madrugada desta segunda-feira, em Bedburg-Hau, na Alemanha.

O incêndio, que deflagrou pelas cinco da manhã, terá começado, segundo as agências internacionais, no quarto de um dos residentes, mas a causa ainda não é conhecida.

De acordo com um porta-voz dos bombeiros, quando os meios de socorro chegaram ao localo cenário era “dramático” e foi necessário partir as janelas do edifício para salvar os residentes.

Entre os feridos estão um agente da polícia e um bombeiro, que tiveram de ser hospitalizados, segundo as autoridades locais.

Para além dos feridos confirmados, quarenta e seis idosos do lar tiveram de ser transferidos para outros alojamentos.