Fábrica alemã da Tesla suspende produção após suspeita de fogo posto

A fábrica da Tesla de Grünheide interrompeu a produção, após um corte na energia. O “Grupo Vulcão” disse ter sido responsável pelo “ataque à rede elétrica”.

A fábrica de veículos elétricos da Tesla na Alemanha, que se localiza nas proximidades de Berlim, ficou sem energia e interrompeu a produção, esta terça-feira.

O "Grupo Vulcão", que é classificado como extremista de esquerda, reivindicou a responsabilidade pelo "ataque à rede elétrica" numa carta, segundo as agências internacionais. No entanto, a veracidade da mesma está, ainda, a ser investigada pela polícia.

Nas primeiras horas da manhã, um poste de alta tensão, entre Steinfurt e Hartmannsdorf, incendiou-se, o que terá levado aos cortes de energia na fábrica da Tesla de Grünheide, mas também noutras comunidades vizinhas. As autoridades responsáveis pela investigação estão a assumir a hipótese de fogo posto.

"Se as primeiras conclusões se confirmarem, trata-se de um ataque pérfido às nossas infraestruturas elétricas", declarou o ministro do Interior de Brandeburgo, Michael Stübgen, citado pelas agências internacionais, acrescentando que "isto terá consequências. Milhares de pessoas foram privadas do seu abastecimento básico e colocadas em perigo”.

Também em 2021, o “Grupo Vulcão" reivindicou a responsabilidade por um incêncio que deflagrou no local onde foi construída a atual fábrica da Tesla em Grünheide.