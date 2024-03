Elon Musk visita fábrica da Tesla na Alemanha

De Euronews

A produção na primeira fábrica de automóveis elétricos da Europa foi retomada esta quarta-feira, após suspeita de um ataque à rede elétrica na semana passada.

O CEO da Tesla, Elon Musk, visitou a fábrica da empresa em Grünheide, nos arredores de Berlim, esta quarta-feira, após a suspensão da sua produção na semana passada.

De acordo com a imprensa local, Musk era esperado para uma “reunião de equipa” com os trabalhadores da fábrica.

A produção de veículos elétricos na fábrica da Tesla, na Alemanha, foi retomada, esta quarta-feira, depois de um suposto ataque incendiário ter cortado o fornecimento de energia no dia 5 de março deste ano.

O “Grupo Vulcão”, classificado como de extrema esquerda, reivindicou a responsabilidade pelo “ataque à rede elétrica” da fábrica numa carta, segundo as agências internacionais. A organização apelou, ainda, à “destruição total da fábrica”.

Ativistas protestam contra expansão da fábrica da Tesla na Alemanha

Centenas de ativistas climáticos protestaram no domingo contra um projeto da Tesla para expandir a fábrica de carros elétricos, nos arredores de Berlim, alegando motivos ambientais. Os ativistas defenderam “um abastecimento seguro de água” e uma “proteção real do clima”, e acusaram Elon Musk de “falsas soluções capitalistas”, de acordo com as agências internacionais.

A fábrica da Tesla de Gruenheide é a primeira de automóveis elétricos na Europa e emprega cerca de 12.500 pessoas.