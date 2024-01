Quem ultrapassou Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo?

De Piero Cingari

A mudança no ranking é um sintoma de impérios empresariais divergentes e de movimentos rápidos no desempenho do mercado.

Bernard Arnault, o diretor da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), conquistou o título de pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Elon Musk, dono da Tesla.

O património líquido de Arnault ascende agora a 207,6 mil milhões de dólares (191,5 mil milhões de euros), ultrapassando os 204,7 mil milhões de dólares de Musk, de acordo com a última "Lista dos Bilionários em Tempo Real" da Forbes.

Arnault teve um aumento extraordinário de riqueza na semana passada, com o seu património líquido a aumentar 22,7 mil milhões de dólares num só dia, sexta-feira, o que representa um salto notável de 12,3%.

Por sua vez, Elon Musk viu a sua fortuna cair 18 mil milhões de dólares no dia anterior, o que representa uma diminuição de 8,1% do seu património líquido.

Esta inversão de fortunas sublinha os caminhos divergentes dos seus impérios empresariais, particularmente evidente após a publicação dos seus últimos relatórios financeiros.

2023, um ano recorde para a LVMH

LVMH, a potência de bens de luxo liderada por Arnault, teve um ano recorde em 2023.

O desempenho do conglomerado em todo o seu prestigiado portefólio de marcas, que inclui nomes como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi e Tiffany & Co., testemunhou um aumento notável na receita, atingindo impressionantes 86,2 mil milhões de euros.

Isto representa um aumento substancial de 13% em relação aos números de 2022, ultrapassando significativamente os 85,74 mil milhões de euros previstos pelos analistas.

O crescimento mais substancial da receita dentro do grupo LVMH foi observado no setor de retalho seletivo, que teve um aumento notável de 25% em relação ao ano anterior.

Este aumento foi atribuído ao excelente desempenho da Sephora e ao crescimento da DFS (lojas duty-free), impulsionado pela recuperação das viagens internacionais.

O lucro bruto da LVMH atingiu 59,28 mil milhões de euros, marcando um aumento de 9,4%, enquanto o lucro líquido subiu para 15,2 mil milhões de euros, registando um aumento de 8% em relação a 2022.

Bernard Arnault, mantendo uma perspetiva cautelosa, mas otimista, disse: "Embora permaneçamos vigilantes no contexto atual, entramos em 2024 com confiança, apoiados por nossas marcas altamente desejáveis".

O bilionário francês também expressou a expectativa de que este ano seja inspirador e excecional, destacando a participação da LVMH nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris.

O sentimento positivo em torno da LVMH refletiu-se no desempenho da sua bolsa de valores, com as ações a subirem 12,81% para 773,10 euros após o anúncio.

Este aumento substancial representou o maior salto num só dia desde outubro de 2008, impulsionando Arnault para o topo da classificação mundial de riqueza.

Tesla enfrenta contratempos

Do outro lado desta equação de riqueza, está a Tesla, de Elon Musk. A gigante dos veículos elétricos relatou um aumento modesto de 3.5% na receita do quarto trimestre de 2023, atingindo 25,2 mil milhões de dólares (23,2 mil milhões de euros), e uma receita anual de 96,8 mil milhões de dólares, um aumento de 15% em relação a 2022.

No entanto, o lucro bruto da Tesla experimentou uma queda significativa de 15.3%, para 17,66 mil milhões de dólares. Apesar do lucro líquido da Tesla ter disparado para 7,93 mil milhões, marcando um aumento substancial de 115%, esse desempenho excecional foi em grande parte devido a um benefício fiscal único.

Olhando para o futuro, a Tesla ofereceu uma perspetiva cautelosa para 2024, antecipando um ano "desafiador" para a indústria automobilística global e projetando uma queda "material" em suas próprias margens de lucratividade.

Estas perspetivas levaram vários analistas de Wall Street a rever em baixa as suas expectativas em relação à Tesla, o que conduziu a uma descida da cotação das ações.

Após a divulgação dos resultados, as ações da Tesla caíram 12%, contribuindo para a descida de Elon Musk para o segundo lugar entre as pessoas mais ricas do mundo.

O forte contraste entre as fortunas financeiras de Bernard Arnault e Elon Musk realça a natureza volátil da riqueza no panorama empresarial moderno, onde podem ocorrer mudanças rápidas no património líquido numa questão de horas, impulsionadas pelo desempenho do mercado dos respetivos impérios.