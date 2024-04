De Euronews com AP

Local estava fechado ao público e a passar por obras de renovação. Mortos são trabalhadores que participavam nas obras.

Um incêndio numa discoteca de Istambul durante as obras de renovação, na terça-feira, matou pelo menos 29 pessoas, segundo as autoridades e relatos.Várias pessoas, incluindo os gerentes da discoteca, foram detidas para interrogatório.

Pelo menos uma pessoa estava a ser tratada num hospital, informou o gabinete do governador de Istambul num comunicado.

A discoteca Masquerade, que estava encerrada para obras de renovação, situava-se no rés do chão e na cave de um edifício residencial de 16 andares no bairro de Besiktas, no lado europeu da cidade, cortado pelo Bósforo. O incêndio foi extinto.

O governador Davut Gul disse aos jornalistas no local que a causa do incêndio estava a ser investigada e que as vítimas estariam envolvidas nos trabalhos de renovação.

As autoridades detiveram cinco pessoas para interrogatório, incluindo os diretores do clube e uma pessoa responsável pelas obras de renovação, informou o Ministro da Justiça Yilmaz Tunc.

O Presidente da Câmara, Ekrem Imamoglu, disse que as autoridades estavam a inspecionar todo o edifício para avaliar a sua segurança.

Várias equipas médicas e de combate a incêndios foram enviadas para o local.