Segunda-feira negra: tempestade na Polónia faz cinco mortos

De Euronews

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram na segunda-feira na Polónia, devido à queda de árvores, provocada pelos ventos fortes. Também a Áustria registou vários incidentes na sequência da forte tempestade.

PUBLICIDADE

Cinco pessoas morreram na Polónia devido à queda de árvores provocada pela tempestade que afetou o sul do país na segunda-feira.

Os ventos fortes atingiram uma velocidade de 155 km/h nas zonas mais altas dos Montes Tatra.

O primeiro acidente ocorreu na segunda de manhã, no distrito de Olcza, quando um ramo pesado de uma árvore caiu em cima de um carro em movimento, provocando a morte de uma mulher de 23 anos e ferimentos noutro indíviduo.

"Apesar das operações de salvamento e da assistência médica, não conseguimos salvar a vida da jovem", declarou Rafał Bańka, bombeiro, citado pelas agências internacionais.

Poucas horas depois, ocorreu outro acidente, desta vez na cidade de Zakopane, quando uma árvore caiu em cima de um menino de nove anos. A criança preparava-se para entrar num carro, juntamente com os pais, quando foi atingida. Foi transportada para o hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com as agências internacionais.

Na cidade de Rabka-Zdrój, duas mulheres e uma criança de seis anos morreram, na seguda-feira, depois de uma árvore as ter “esmagado”, segundo os bombeiros locais.

A polícia de Zakopane decidiu fechar as estradas que conduzem ao lago de Morskie Oko, devido ao risco de queda de árvores, e os residentes e turistas foram instados a permanecer em casa.

Os ventos fortes na Polónia seguiram-se a três dias de tempo invulgarmente quente. No dia 30 de março, as temperaturas atingiram um novo recorde, subindo até aos 26,4ºC na cidade de Tarnów, no sul do país, segundo as agências internacionais.

Forte tempestade causa vários danos na Áustria

Na Áustria, a segunda-feira de Páscoa ficou também marcada por uma forte tempestade, que causou danos significativos e perturbações no trânsito, particularmente em Salzburgo e nas regiões da Caríntia e Estíria.

Muitos telhados de casas ficaram destruídos, várias árvores caíram sobre carros e registaram-se falhas de energia em várias partes do país.

Em Oberhaus, na Estíria, as árvores caídas bloquearam o tráfego ferroviário, levando à evacuação de um comboio que transportava 90 passageiros. Ainda na região da Estíria, em Pogusch, a queda de árvores sobre uma linha de alta tensão fez mesmo deflagrar um incêndio.