Prognóstico positivo para o PM eslovaco. Atacante ouvido pelo juiz

Membros da comunicação social filmam no exterior do Hospital Universitário F. D. Roosevelt, na Eslováquia - Direitos de autor AP Photo

Membros da comunicação social filmam no exterior do Hospital Universitário F. D. Roosevelt, na Eslováquia - Direitos de autor AP Photo

De Euronews

A ministra da Saúde eslovaca informou que a segunda operação ao Robert Fico foi bem sucedida. O atacante acusado de tentativa de homicídio foi presente ao juiz no sábado para conhecer as medidas de coação que deverá enfrentar até à data do julgamento.