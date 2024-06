Vídeo. Ataque israelita a campo de refugiados de Gaza mata pelo menos 6 pessoas

"Ouvimos o som de uma explosão muito forte, com uma luz vermelha, e o mundo inteiro encheu-se de pó num minuto", disse Mahmoud Hajjo, que vivia ao lado de uma das casas atingidas pelo ataque, à The Associated Press.

"Saímos para a rua e encontrámos corpos e partes de corpos atirados para fora, e uma destruição maciça".

Os moradores disseram que estavam à procura de pelo menos seis pessoas presas sob os escombros de uma casa que foi atingida pelo ataque, tentando limpar tudo com as próprias mãos.

Vários andares, paredes e tetos de edifícios tinham desabado.

Entretanto, uma mãe abraçava o corpo do seu filho no chão do Hospital dos Mártires de Aqsa, em Deir al-Balah, antes de este ser enviado para ser enterrado juntamente com os outros cinco mortos.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque de 7 de outubro do Hamas ao sul de Israel, no qual cerca de 1 200 pessoas - na sua maioria civis - foram mortas e cerca de 250 pessoas foram feitas reféns.

Mais de 37.100 pessoas já foram mortas nos combates em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre combatentes e civis na sua contagem.