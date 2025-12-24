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Jantar de Natal para crianças ucranianas deslocadas
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Vídeo. Ucrânia: famílias organizam jantar de Natal para crianças deslocadas em Kiev

Últimas notícias:

Famílias que acolheram crianças deslocadas pela guerra juntaram-se em Kiev para um jantar de Natal que oferece calor e sentido de família nas festas.

Famílias ucranianas que abriram as suas casas a crianças deslocadas pela guerra reuniram-se em Kiev na terça-feira para um jantar de Natal.

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Organizado pela Fundação Kateryna Osadcha, o evento reuniu pelo menos 55 famílias de acolhimento numa noite de música, atuações e refeições partilhadas.

Algumas famílias tinham fugido de zonas sob ocupação ou com combates em curso e, mais tarde, acolheram outras crianças deixadas sem cuidados.

Organizadores disseram que o encontro visou dar às crianças um sentimento de calor e pertença, sublinhando a importância dos cuidados em ambiente familiar durante a época festiva.

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