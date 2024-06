Youtuber Diamond Tema deixa a Turquia após ameaças de prisão

"Não quero passar por isto esta semana, não quero que as fotografias de mim algemado sejam partilhadas na Internet quando este incidente está na ordem do dia, quando todos querem que eu morra, quando todos querem que eu seja expulso", disse.

O YouTuber e investigador Diamond Tema, popular pelos seus vídeos sobre religião e filosofia, anunciou que abandonou a Turquia na sequência de ameaças de prisão por causa de um programa em que participou e em que falou sobre o Islão.

Diamond Tema, oriundo de uma família albanesa que se instalou na Turquia quando era criança e que vive na Albânia há algum tempo, disse num vídeo intitulado "Aquele que diz a verdade é entregue ao tribunal de nove aldeias", publicado na segunda-feira, que não seria "derrotado" por aqueles que o visavam.

"Da próxima vez que vier à Turquia, se eles quiserem, podem prender-me, pôr-me na cadeia, podemos ir a tribunal, podemos testemunhar. Não há problema nenhum. Mas não queria passar por isso esta semana. Enquanto este incidente estiver na ordem do dia, enquanto todos quiserem que eu morra, enquanto todos quiserem que eu seja expulso, não quero que as minhas fotografias algemado sejam partilhadas na Internet. Não quero fazê-los felizes, não quero que digam: 'Viram isto, vejam no que se tornou o pagão'. Não lhes darei esse prazer", disse Tema, acrescentando que poderia ir à Turquia dentro de quatro a cinco meses.

"Nessa altura, aconteça o que acontecer, o incidente terá arrefecido e ninguém se importará. Mas não vou deixar-me derrotar por estes tipos nesta questão. Não há justiça, não há lei, infelizmente não há laicidade. Tudo isto está no papel. Não serei derrotado pela ordem e pelo sistema deles".

Tema também criticou os partidos da oposição no vídeo: "Os partidos da oposição mantêm-se mudos. Estou a defender a laicidade e a República contra um homem que diz que a Sharia tem de vir para este país. Estou a defender este país", afirmou Tema, que fez ainda um aviso: "Hoje gastam-me, silenciam-me; amanhã será a vossa vez".

Tema foi recentemente convidado do canal do YouTube Yer6 Film e participou num programa de debate sobre a Sharia (lei islâmica) com o fenómeno das redes sociais Asrin Tok. Após o programa, Tema partilhou as ameaças de morte que recebeu de círculos radicais na sua conta X e recebeu uma onda de apoio nas redes sociais.

Milhares de utilizadores turcos do X declararam o seu apoio a Tema com o hashtag "#DiamondTemaYalnızDeğildir" (Diamond Tema não está sozinho), que subiu ao topo da lista dos trending topics na Turquia.

Tema, que partilhou as mensagens de Telegram de pessoas não identificadas, algumas das quais queriam matá-lo devido às expressões que utilizou no programa, disse na sua conta no X: "Eles são o epítome da tolerância que procuram formas de violência quando não conseguem responder. Já começaram a organizar-se".

"Apesar de eu não contar um quarto do que sei, os homens sonham em destruí-los. Se pudermos falar sem censura, eles estabelecerão um tribunal de inquisição." Tema acrescentou ainda as frases: "O clã do homem que faz propaganda da Sharia em violação da Constituição está confortável e, porque eu defendo o laicismo e a República, eles estão a levar a cabo uma operação no dia da festa com mil homens de quatro armas."

Tema disse ainda: "Vão ler o livro em que acreditam, em vez de tentarem escurecer a minha vida. Em vez de me prenderem, refutem os livros de hadith como Buhari".

"Limitei-me a ler passagens do livro que consideram indiscutivelmente autêntico, sem acrescentar ou adaptar uma única palavra. Se é tão difícil confrontar as vossas crenças, deviam pelo menos respeitar aqueles que o fizeram, não odiá-los".

No programa, Tema utilizou exemplos da Sahih al-Bukhârî, uma coleção de hadiths, um dos textos básicos do Islão sunita ortodoxo, nos seus argumentos contra Tok, que defendia que a Turquia devia ser governada por regras religiosas.

Na sequência do programa transmitido pelo canal Yer6, Aslan Değirmenci, coordenador dos meios de comunicação digitais da Direção de Comunicação da Presidência, declarou na sua conta X, no domingo à noite: "Foi iniciada uma investigação contra a pessoa chamada Diamond Tema, que insultou o nosso Profeta, pelos crimes de insulto a uma parte do público e de insulto aos valores religiosos previstos nos n.ºs 216/2 e 3 do Código Penal turco" e declarou que tinha sido solicitada uma proibição de acesso ao programa.