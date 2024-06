Euro 2024: Portugal sofre mas derrota Chéquia

De Euronews

Golo da vitória da equipa das Quinas foi marcado por Francisco Conceição no segundo de quatro minutos de compensação.

Portugal entrou com o pé direito no Campeonato da Europa mas foi obrigado a sofrer para derrotar a Chéquia por 2-1.

Os checos adiantaram-se pouco depois da hora de jogo, por intermédio de Hranáč (62'). A seleção das quinas foi rápida a reagir e empatou na sequência de um autogolo de Hranác (69') antes de Francisco Conceição, que tinha entrado ao minuto 90, dar o triunfo a Portugal.

No primeiro encontro do quinto dia do Euro 2024, a Turquia confirmou o favoritismo diante da Geórgia com um triunfo por 3-1. Mert Muldur (25') deu vantagem aos turcos que, no entanto, viram a seleção do Cáucaso empatar poucos minutos depois (32'), através de Georges Mikautadze. O triunfo da seleção de Vincenzo Montella foi confirmado no segundo tempo com os golos de Arda Güler (65') e Kerem Akturkoglu (90+7).