Suíça, Espanha e itália vencem na estreia do Euro 2024

A Suíça venceu a Hungria em Colónia (3-1) e a Espanha bateu a Croácia em Berlim (3-0). A campeã em título, Itália, sofreu ao bater a Albânia por 2-1, em Dortmund.

Alemanha, Suíça, Espanha e Itália cumpriram ao somar 3 pontos cada nos jogos de estreia do Euro 2024. No domingo, é a vez de outros grandes do futebol europeu, a Inglaterra e os Países Baixos defrontam a Sérvia e a Polónia, respetivamente.

Depois da estreia no Grupo A, na sexta-feira, dos anfitriões alemães com uma vitória por 5-1 sobre a Escócia (e um tridente milagroso com pouco mais de 20 anos: Wirtz, Musiala, Haavertz), no sábado, o Grupo B abriu com os três golos da Espanha (Morata, Ruiz, Carvajal) contra a Croácia, semifinalista do Mundial do Qatar há dois anos e com a Itália que venceu a Albânia por 2-1. Horas antes, na outra partida do Grupo A, a Suíça bateu a Hungria por 3-1.

Itália vence a Albânia (2-1), mas sofreu o golo mais rápido da história do Campeonato

A Itália, campeã em título, sofreu no jogo frente à Albânia que marcou o golo mais rápido dos 64 anos de história da competição.

Nedim Bajrami precisou de apenas vinte e três segundos para inaugurar o marcador após aproveitar um lançamento imprudente de Di Marco e colocou a Albânia à frente do marcador.

Contudo, a Squadra Azzurri reagiu bem e aos 11 minutos Bastoni empatou de cabeça na sequência de um canto. Cinco minutos depois do empate, Barella vira o resultado a favor dos transalpinos que ficou inalterado até ao final da partida.

Foi um jogo de emoções e sofrimento para os campeões europeus em título. Valeu-lhes uma primeira parte de técnica e velocidade que escondeu o cansaço da segunda metade do jogo.

"Vimos muitas coisas boas", comentou o treinador, Luciano Spalletti, após o jogo, que devia ter tido um resultado mais alargado para a sua equipa, considerou Spalletti.

Na outra partida deste Grupo B, a Espanha venceu a Croácia (3-0)

Na sua estreia no Euro 2024, a seleção espanhola defrontou a Croácia num jogo cheio de emoção. O espanhol Lamine Yamal, de dezasseis anos, tornou-se o jogador mais jovem a participar num Campeonato da Europa, com a nova geração da La Roja a vencer a Croácia no jogo de abertura do Grupo.

A La Roja venceu com um resultado sólido (3-0), embora a sempre combativa Croácia tenha tido boas oportunidades, chegou a ver um golo anulado na sequência de uma recarga a um penalty defendido pelo guarda-redes espanhol.

Na próxima jornada deste Grupo B, a Croácia joga contra a Albânia em Hamburgo na quarta-feira, enquanto a Espanha enfrenta a Itália em Gelsenkirchen na quinta-feira.

Suíça cumpre (3-1) com Breel Embolo de volta aos relvados, e aos golos

A Suíça começou bem a sua campanha para a Euro 2024 com uma vitória por 3-1 sobre a Hungria em Colónia.

Breel Embolo correu com os braços abertos para festejar o seu golo, que significou a vitória da equipa suíça e um regresso triunfal à competição.

Embolo não jogava pela Suíça há 18 meses, uma sucessão de lesões tem deixado o jogador suíço de fora do seu clube, o Mónaco, e da seleção nacional. As lesões tiraram o ímpeto a um jogador que marcou dois golos em quatro jogos no último Campeonato do Mundo.

Mas tudo isso parece ser passado. Embolo marcou nos descontos para completar a vitória da Suíça por 3-1 sobre a Hungria no primeiro jogo das duas equipas no Campeonato da Europa.

A oportunidade surgiu do nada - um defesa húngaro deu a bola por fora - mas o remate de Embolo por cima do guarda-redes fez com que parecesse que não tinha perdido nenhum momento.

"Era uma situação muito incerta depois de uma lesão muito grave e longa e de outra lesão depois dessa. Tínhamos esperança", disse o técnico suíço Murat Yakin.

Embolo não pôde treinar com a equipa durante a maioria do período que antecedeu o torneio e não jogou em dois amigáveis. Mas o capitão Granit Xhaka disse que Embolo era "um jogador muito, muito importante para a nossa equipa, tanto em campo como fora dele".

A Suíça liderava por 2 a 0, mas arriscava perder a liderança quando a Hungria entrou em ação e começou a pressionair no meio do segundo tempo, mas não conseguiu marcar antes do golo de Embolo que fixou o marcador em 3-0.

O treinador da Hungria, Marco Rossi, disse que a sua equipa foi "demasiado passiva" na primeira parte e um "mal-entendido tático" permitiu que Aebischer tivesse demasiado tempo com a bola para moldar os ataques suíços.

A Suíça está em segundo lugar no Grupo A, depois da anfitriã Alemanha ter vencido a Escócia por 5-1 na sexta-feira, na abertura do torneio.

O próximo jogo da Suíça é na quarta-feira contra a Escócia. A Hungria defronta a Alemanha no mesmo dia, numa desforra do último Campeonato da Europa, em que empataram 2-2.

A fase a eliminar começa a 29 de junho, com a final a ter lugar no Olympiastadion de Berlim a 15 de julho.