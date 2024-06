Turista do Cazaquistão vandaliza muro arquelógico em Pompeia

De Euronews

Um turista do Cazaquistão foi detido depois de ter escrito a palavra ALI numa parede da Casa dos Ceii, no Parque Arqueológico de Pompeia. O homem terá de pagar o restauro pelos danos causados.

PUBLICIDADE

Um turista do Cazaquistão foi detido no sábado de manhã pelo pessoal de segurança e de receção enquanto esculpia as letras ALI num reboco de cor clara na Casa dos Ceii, no Parque Arqueológico de Pompeia.

O turista foi apresentado ao posto fixo dos Carabinieri junto às escavações de Pompeia e terá de responder pelos danos causados ao património. Restauradores e pessoal de coordenação estão no local para avaliações técnicas.

"Ato incivil, graças à nova lei desejada pelo Ministro Gennaro Sangiuliano, o infrator terá de pagar o restauro da muralha. Bravo para os funcionários do ministério e da empresa Ales que intervieram prontamente. Excelente colaboração com os Carabinieri, a quem agradecemos a prontidão", declarou o Diretor do Parque, Gabriel Zuchtriegel, em comunicado enviado às redações.

Onde se situa a Casa dos Ceii em Pompeia

A Casa dos Ceii, escavada entre 1913 e 1914, segundo o sítio Web do Parque Arqueológico, representa um dos raros exemplos de uma antiga habitação do final do período samnita (século II a.C.). A propriedade da domus foi atribuída ao magistrado Lucius Ceius Secundus, com base numa inscrição eleitoral pintada na fachada exterior da casa.

A fachada da domus, com os seus revestimentos de estuque branco e o portal alto coroado por capitéis cúbicos, é ilustrativa do aspeto severo que deve ter tido uma casa de classe média da época samnita tardia (séc. II a.C.).

No centro do átrio tetrastilar encontra-se a peculiar bacia de implúvio, feita de fragmentos de ânforas colocadas em forma de corte, segundo uma técnica muito difundida na Grécia, mas que Pompeia só encontra outra comparação na Casa da Caça Antiga.